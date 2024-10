5 cidades baianas tiveram eleitos candidatos apoiados pelo PT de Lula e pelo PL de Bolsonaro

Nas eleições municipais de 2024, 5 candidatos a prefeito na Bahia tiveram o apoio tanto do Partido dos Trabalhadores, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto do Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os cinco conseguiram ser eleitos, sendo quatro deles com mais de 60% dos votos.

No cenário nacional, 85 candidatos a prefeito tiveram apoio tanto do PT, quanto do PL. Destes, 58 conseguiram se eleger prefeitos ainda no primeiro turno, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Outros 24 candidatos perderam a eleição, um disputará o segundo turno, outro foi considerado inapto pela Justiça eleitoral e mais um foi eleito, mas está com a candidatura barrada.

O Maranhão foi o estado com maior número de candidaturas apoiadas pelas duas legendas. Foram 22 cidades com candidatos apoiados tanto pelo PT quanto PL, destes 13 foram eleitos, 8 derrotados e 1 está com a candidatura sub judice, esperando decisão da Justiça.

O segundo colocado neste ranking foi o estado de São Paulo, com 12 candidatos apoiados pelos partidos antagônicos, dentre os quais nove foram eleitos, um perdeu e outro foi para o segundo turno. O candidato Dehon Toso (PSD) de Estrela do Norte, foi considerado inapto.