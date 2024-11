5 deputados evangélicos que não assinaram a PEC do fim da jornada 6×1

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa alterar a jornada de trabalho 6×1, estabelecendo um descanso semanal de dois dias consecutivos para os trabalhadores, tem avançado com apoio de diversos parlamentares. Entretanto, alguns deputados federais evangélicos, eleitos principalmente pelo público conservador e religioso, optaram por não assinar a proposta.

Entre os parlamentares evangélicos que se abstiveram de apoiar a PEC estão:

•Marco Feliciano (PL-SP): Pastor e deputado federal por São Paulo, filiado ao Partido Liberal (PL).

•Sóstenes Cavalcante (PL-RJ): Pastor e deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro.

•Pastor Eurico (PL-PE): Deputado federal por Pernambuco, também pelo PL, com forte base no eleitorado evangélico.

•Cezinha de Madureira (PSD-SP): Deputado federal e pastor por São Paulo, representando o Partido Social Democrático (PSD).

•Nikolas Ferreira (PL-MG): Deputado federal mineiro pelo PL, conhecido por suas posições conservadoras e pelo apoio entre jovens evangélicos.

Esses deputados, que receberam expressiva votação dos eleitores evangélicos, têm histórico de pautas conservadoras e de defesa de valores familiares, frequentemente alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A decisão de não apoiar a PEC, que propõe uma flexibilização da carga horária semanal para permitir maior tempo de descanso e convívio familiar, surpreendeu parte do eleitorado, especialmente entre trabalhadores que buscam melhores condições de vida.

