5 Dicas para economizar na hora de contratar um seguro de automóvel

Contratar um seguro de automóvel é essencial para garantir proteção em situações imprevistas, mas isso não significa que você precisa gastar mais do que o necessário. Muitas pessoas acreditam que todos os seguros de automóveis são caros, mas a verdade é que existem várias maneiras de economizar.

Aqui estão cinco dicas que vão ajudar você a encontrar um seguro mais em conta sem comprometer a qualidade da cobertura.

Faça uma Cotação de Seguro de Automóvel em Diversas Seguradoras

A primeira dica é simples: pesquise em várias seguradoras antes de tomar uma decisão. Fazer uma cotação de seguro de automóvel em diferentes empresas permite que você compare preços e opções de cobertura, ajudando a encontrar a melhor oferta para o seu perfil.

Assim como acontece com a compra de qualquer outro produto, você pode descobrir que uma seguradora oferece uma cobertura semelhante por um valor mais acessível.

Por que é importante fazer várias cotações?

Cada seguradora possui critérios de avaliação e cálculo próprios para definir o valor do seguro. Fatores como o seu histórico de direção, idade, modelo do carro e até o local onde você mora podem afetar o preço.

Ao comparar várias propostas, você consegue ver claramente quais seguradoras consideram mais favoravelmente o seu perfil, ajudando a economizar.

Escolha o Tipo de Cobertura que Realmente Precisa

Nem sempre é necessário contratar a cobertura mais ampla e completa. Existem diferentes tipos de seguros, e talvez um plano mais básico atenda às suas necessidades. Por exemplo, se o seu carro fica mais tempo guardado e é usado raramente, talvez uma cobertura contra roubo e furto seja suficiente, em vez de uma apólice completa que cubra acidentes e danos a terceiros.

Entenda as principais coberturas

Cobertura compreensiva: cobre desde roubo até acidentes e desastres naturais. Cobertura para terceiros: ideal para quem deseja proteger-se de despesas caso cause danos a outras pessoas ou veículos. Cobertura contra roubo e furto: específica para proteger contra furtos e roubos, mas não cobre danos em acidentes.

Avaliar o uso que você faz do carro ajuda a decidir quais coberturas são realmente necessárias, evitando que você pague por proteção que não usará.

Considere Aumentar a Franquia para Reduzir o Valor da Apólice

A franquia é o valor que o segurado paga em caso de sinistro antes que a seguradora cubra o restante. Escolher uma franquia mais alta pode reduzir o valor da apólice mensal, o que ajuda a economizar a longo prazo. Esse tipo de ajuste é vantajoso para quem dirige com cautela e tem baixo risco de acidentes, pois a probabilidade de acionar o seguro é menor.

Quando vale a pena aumentar a franquia?

Se você utiliza o carro apenas para trajetos curtos e em locais seguros, aumentando a franquia pode ser uma excelente forma de economizar, já que você dificilmente precisará acionar o seguro.

Contudo, essa estratégia exige que você tenha o valor da franquia disponível caso precise acionar o seguro.

Avalie Benefícios Extras e Remova o que Não Precisa

Muitas apólices de seguro vêm com serviços extras, como guincho ilimitado, cobertura de vidros, carro reserva, entre outros. Embora esses benefícios sejam convenientes, eles podem encarecer o seguro.

Avalie quais desses serviços realmente fazem sentido para você. Por exemplo, se você tem acesso a um carro reserva por outra fonte, como um segundo veículo familiar, esse benefício pode ser dispensável.

Quais benefícios extras vale a pena manter?

Guincho: essencial para quem costuma fazer viagens longas.

Carro reserva: útil para quem depende do carro no dia a dia.

Cobertura de vidros: recomendada para quem dirige em estradas de cascalho ou locais onde o risco de danos ao vidro é maior.

Lembre-se de que os serviços adicionais devem ser escolhidos de acordo com o seu perfil de uso. Ao remover o que é desnecessário, você consegue reduzir os custos sem comprometer a segurança.

Mantenha um Histórico de Direção Seguro

Seguradoras consideram motoristas com menos histórico de acidentes como menos propensos a riscos, e essa característica pode reduzir significativamente o valor do seguro.

Além disso, algumas seguradoras oferecem descontos para motoristas que não acionam o seguro durante determinado período. Esse desconto pode aumentar ao longo dos anos, e vale a pena manter um histórico limpo para economizar ainda mais.

Como melhorar o seu histórico de direção?

Evite multas e infrações: infrações no trânsito, especialmente as graves, podem aumentar o valor do seguro. Adote uma direção defensiva: ser prudente e evitar riscos desnecessários ajuda a evitar acidentes. Faça revisões periódicas no carro: manter o veículo em bom estado reduz o risco de problemas que possam causar acidentes.

Esse histórico seguro pode ser vantajoso não só para o seu seguro atual, mas também para futuras renovações, garantindo que você sempre pague um valor mais em conta.

Considerações

Contratar um seguro de automóvel que ofereça segurança e proteção para o seu veículo sem gastar mais do que o necessário é completamente possível. Com uma pesquisa cuidadosa e algumas estratégias, você consegue encontrar opções que se encaixem no seu orçamento sem comprometer a qualidade da cobertura.

Faça cotações em diversas seguradoras, escolha as coberturas que realmente precisa, ajuste a franquia, avalie os serviços extras e mantenha um histórico de direção seguro. Essas cinco dicas são simples, mas poderosas para reduzir o custo do seu seguro de automóvel.

Dica Extra: Lembre-se de revisar seu contrato de seguro periodicamente e considerar novas cotações a cada renovação. As condições podem mudar, e o mercado oferece opções cada vez mais competitivas.

Fonte da imagem: Freepik