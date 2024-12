5 filmes de ação empolgantes para ver na Netflix

Investigação policial, desejo de vingança, ficção científica de tirar o fôlego e, é claro, muita pancadaria. O gênero ação é capaz de gerar filmes para os mais variados gostos e atrai muitos fãs. No catálogo da Netflix, há diversos títulos que reúnem essas qualidades.

Para te ajudar, o Metrópoles selecionou 5 filmes de ações que promete te entreter. Confira:

Bagagem de Risco

Com Taron Egerton e Jason Bateman no elenco, o filme mostra um agente da segurança alfandegária que é chantageado por uma passageiro misterioso. Caso não aceite, ele verá sua família e namorada sofrerem as consequências. Para isso, precisará usar suas habilidades para impedir uma tragédia.

Clique aqui para assistir.

Rebel Ridge

Misturando ação, crítica social e investigação, o filme mostra um ex-fuzileiro naval em meio a uma rede de corrupção em uma cidade pequena dos EUA. O ex-militar, então, corre para desbaratar uma operação que envolve diversos poderosos.

Clique aqui para assistir.

Sombra Lunar

O filme acompanha o policial Thomas Lockhart, um investigador obcecado em encontrar uma serial killer. Ele, então, entra em uma caçada que desafia o tempo e o espaço.

Clique aqui para assistir.

A Profissional

Resgatada ainda criança, Anna é treinada por Moody para virar uma assassina perfeita. Quando o homem morre, no entanto, ela se junta ao desconhecido Rembrandt para buscar vingança.

Clique aqui para assistir.

Através das Sombras

Fãs de artes marciais vão gostar da história de uma jovem assassina habilidosa, que desafia sua mentora para salvar um garoto de um terrível grupo criminoso. Ela está pronta para destruir quem ousar cruzar seu caminho.

Clique aqui para assistir.