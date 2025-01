O filé de frango empanado é aquele clássico que não pode faltar na mesa, seja no almoço em família ou como petisco para um happy hour. Além de ser fácil de fazer, ele agrada a todos os paladares! Se você está procurando variações deliciosas e simples de preparar, está no lugar certo. Aqui, vou compartilhar as 5 melhores receitas de filé de frango empanado que vão deixar você com água na boca.

Por que o Filé de Frango Empanado é Tão Popular?

O filé de frango empanado é versátil, econômico e prático. Ele combina com uma grande variedade de acompanhamentos, desde saladas leves até massas e molhos encorpados. Além disso, é uma ótima opção para quem busca refeições rápidas e saborosas.

1. Filé de Frango Empanado Tradicional

Ingredientes:

500g de filé de frango

2 ovos

1 xícara de farinha de trigo

1 xícara de farinha de rosca

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo:

Tempere os filés de frango com sal e pimenta. Passe os filés na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por último, na farinha de rosca. Aqueça o óleo em uma frigideira e frite os filés até dourarem. Escorra em papel-toalha e sirva quente.

2. Filé de Frango Empanado Crocante com Gergelim

Ingredientes:

500g de filé de frango

2 ovos

1 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de farinha de rosca

1/2 xícara de gergelim

Sal, pimenta-do-reino e páprica a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo:

Tempere os filés com sal, pimenta e páprica. Misture a farinha de rosca com o gergelim. Passe o frango na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por fim, na mistura de farinha de rosca e gergelim. Frite até dourar e sirva com um molho de sua preferência.

3. Filé de Frango Empanado ao Forno

Ingredientes:

500g de filé de frango

2 ovos

1 xícara de farinha de rosca

1/2 xícara de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta e ervas finas a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo:

Tempere os filés com sal, pimenta e ervas finas. Misture a farinha de rosca com o queijo parmesão. Passe o frango nos ovos e, em seguida, na mistura de farinha. Coloque os filés em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200°C por 30 minutos, virando na metade do tempo.

4. Filé de Frango Empanado com Milho Flocado (Cornflakes)

Ingredientes:

500g de filé de frango

2 ovos

1 xícara de farinha de trigo

1 xícara de cornflakes triturados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo:

Tempere os filés de frango com sal e pimenta. Passe os filés na farinha de trigo, depois nos ovos e, por último, no milho flocado triturado. Frite até dourar e sirva com um molho agridoce.

Ingredientes:

500g de filé de frango

100g de queijo mussarela ou prato

2 ovos

1 xícara de farinha de trigo

1 xícara de farinha de rosca

Sal e pimenta a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo:

Abra os filés de frango ao meio, sem separar totalmente, formando um bolso. Coloque uma fatia de queijo dentro e feche com palitos de dente. Passe os filés na farinha de trigo, ovos e farinha de rosca. Frite em óleo quente até dourar e certifique-se de que o frango está bem cozido por dentro.

Tabela Comparativa das Receitas

Receita Método de Preparo Nível de Crocância Dificuldade Tempo Aproximado Tradicional Frito Médio Fácil 20 min Crocante com Gergelim Frito Alto Fácil 25 min Ao Forno Assado Médio Fácil 30 min Com Milho Flocado Frito Muito Alto Fácil 25 min Recheado com Queijo Frito Médio Médio 30 min

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Posso congelar o filé de frango empanado?

Sim! Empane o frango e coloque em uma assadeira para congelar separadamente. Depois, armazene em um saco plástico. Quando quiser preparar, basta levar direto ao forno ou fritar.

2. Existe uma versão mais saudável?

A versão assada é uma ótima opção para quem busca algo mais leve, já que utiliza menos óleo.

3. Qual o melhor acompanhamento?

Batatas fritas, arroz branco, saladas ou até mesmo um purê de batata são excelentes escolhas.

Agora que você conhece as 5 melhores receitas de filé de frango empanado, é só escolher a que mais combina com seu momento! Todas são fáceis de fazer e podem ser adaptadas ao seu gosto. Experimente e compartilhe suas criações com quem você ama.

Gostou das receitas? Compartilhe com seus amigos e volte sempre para mais dicas deliciosas!