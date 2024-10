Estudar no exterior pode ser um verdadeiro desafio, e esse desafio pode ser ainda maior se você não escolher algum tipo de suporte durante a experiência. Por isso, separamos as 5 razões pelas quais você não deve subestimar o suporte ao estudar no exterior.

Dessa forma, você vai conseguir entender melhor sobre o que o suporte adequado pode fazer para tornar os seus estudos no exterior uma experiência ainda mais incrível.

Então, confira até o final do conteúdo que preparamos especialmente para você e fique por dentro das 5 razões pelas quais você não deve subestimar o suporte ao estudar no exterior.

Adaptação cultural facilitada

A primeira razão pelas quais você não deve subestimar o suporte ao estudar no exterior diz respeito à adaptação cultural. Isso porque, estudar em outro país pode causar um choque cultural significativo, e o suporte oferecido por universidades e instituições de intercâmbio ajuda os estudantes a se adaptarem de maneira mais suave.

Esse suporte geralmente inclui orientação sobre os costumes locais, etiqueta e até conselhos práticos de como se locomover pela cidade ou de onde comprar itens do cotidiano. Sem essa ajuda, muitos estudantes enfrentam dificuldades iniciais, que podem afetar seu bem-estar e o seu desempenho acadêmico.

Além disso, o suporte pode ajudar a conectar os novos alunos a estudantes veteranos, que compartilham suas experiências e oferecem dicas práticas sobre como se adaptar à nova cultura.

Ou seja, é uma forma de já começar a fazer novos amigos e conhecer o país onde estará estudando pelos próximos meses.

Assistência acadêmica e tutoria

O sistema educacional em outros países pode ser bem diferente do que os estudantes brasileiros estão acostumados, e sem o devido suporte, pode ser difícil acompanhar os requisitos das instituições de ensino ao redor do globo. Então, o suporte adequado, tanto das instituições de ensino quanto da agência de intercâmbio auxiliam o aluno, dando toda a assistência acadêmica necessária para enfrentar essas dificuldades.

Por exemplo, a instituição de intercâmbio e a universidade podem fornecer uma lista com diferentes workshops e tutorias que podem ajudar a melhorar sua performance acadêmica.

Ou seja, nesses casos, o suporte acadêmico é fundamental para que o aluno internacional tenha sucesso, principalmente quando se trata de um país com outro idioma.

Apoio emocional e psicológico

Se sentir sobrecarregado ou ansioso por uma mudança tão grande quanto estudar no exterior é bastante comum. Por isso, a terceira razão pela qual você não deve subestimar o suporte ao estudar no exterior é justamente por conseguir esse apoio.

Por exemplo, algumas universidades oferecem sessões gratuitas com psicólogos e outros programas de apoio, que podem ajudar os estudantes a lidar com a pressão e o estresse de viver em um novo ambiente.

Então, não tenha vergonha de procurar pelos serviços de aconselhamento psicológico ou grupos de apoio fornecidos pelas instituições de ensino, já que eles podem ser de grande ajuda para manter a sua saúde mental durante esse período de transição.

Suporte para questões burocráticas e legais

Documentação, retirada de visto, contratos, tudo isso pode ser bastante confuso e estressante, e essa é a quarta razão pela qual você não deve subestimar o suporte ao estudar no exterior.

Por exemplo, o aluno pode contar com a ajuda da agência de intercâmbio para tirar o visto de estudante e entender mais sobre toda a documentação necessária para estudar no exterior. Ou seja, sem toda a questão burocrática e legal, o estudante pode focar nos estudos e em aproveitar muito mais a cultura local.

Hospedagem facilitada e sem burocracia

A quinta e última razão pela qual você não deve subestimar o suporte ao estudar no exterior diz respeito à hospedagem, que pode se tornar uma verdadeira dor de cabeça sem o suporte adequado.

Isso porque, não só é um processo burocrático, como também há casos onde estrangeiros não podem alugar um local por conta própria. Então, contar com o suporte da universidade ou da instituição de intercâmbio pode ser a melhor opção para evitar dores de cabeça na escolha da hospedagem.

Agora você já sabe quais são as 5 razões pelas quais você não deve subestimar o suporte ao estudar no exterior. Então que tal escolher agora mesmo o suporte adequado para tornar seus estudos no exterior muito mais práticos?