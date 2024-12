O Natal está chegando, e para muitas famílias, o frango é uma opção deliciosa, prática e econômica para a ceia. Pensando nisso, separei 5 receitas com frango especiais para o Natal que vão deixar sua mesa mais saborosa e cheia de charme. Desde pratos tradicionais até opções mais criativas, tem algo para agradar todos os paladares.

1. Frango Recheado com Farofa Natalina

Essa receita é perfeita para quem quer um prato principal que brilhe na mesa. O frango recheado é suculento e repleto de sabores típicos da época.

Ingredientes

1 frango inteiro limpo

Suco de 2 laranjas

3 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher de sopa de manteiga

Para a farofa:

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola picada

1 xícara de farinha de mandioca

½ xícara de uvas-passas

½ xícara de nozes picadas

Cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Tempere o frango com suco de laranja, alho, sal e pimenta, e deixe marinar por 2 horas. Enquanto isso, prepare a farofa: refogue a cebola na manteiga, adicione a farinha de mandioca e misture bem. Acrescente as uvas-passas, nozes e o cheiro-verde. Reserve. Recheie o frango com a farofa, feche com palitos ou costure, e espalhe a manteiga por cima. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 1h30, regando com o caldo da assadeira a cada 30 minutos.

2. Fricassê de Frango Cremoso

Um prato rápido, prático e que agrada crianças e adultos. O fricassê de frango pode ser servido com arroz branco ou batatas gratinadas.

Ingredientes

1 peito de frango cozido e desfiado

1 lata de creme de leite

1 lata de milho verde

1 copo de requeijão

1 cebola picada

1 colher de sopa de azeite

200 g de mussarela ralada

Batata palha para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, refogue a cebola no azeite, adicione o frango desfiado e tempere a gosto. No liquidificador, bata o creme de leite, o milho e o requeijão até formar um creme homogêneo. Misture o creme ao frango na panela e deixe cozinhar por 5 minutos. Coloque a mistura em um refratário, cubra com mussarela ralada e leve ao forno até gratinar. Finalize com batata palha.

3. Salpicão de Frango Natalino

Essa é uma receita clássica e indispensável na mesa de Natal. Refrescante e fácil de preparar, combina com qualquer acompanhamento.

Ingredientes

2 peitos de frango cozidos e desfiados

1 cenoura ralada

1 maçã verde em cubos

1 lata de milho verde

1 lata de ervilha

½ xícara de uvas-passas

1 pote de maionese

Sal, pimenta e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em uma tigela grande, ajustando os temperos conforme o gosto. Deixe na geladeira até a hora de servir.

4. Frango ao Molho de Laranja

Quer um toque sofisticado na ceia? O frango ao molho de laranja é elegante, levemente agridoce e cheio de personalidade.

Ingredientes

1 kg de filé de frango

Suco de 4 laranjas

2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de gengibre ralado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo

Tempere os filés de frango com sal, pimenta e o gengibre. Em uma frigideira, derreta a manteiga e sele os filés até ficarem dourados. Reserve. Na mesma frigideira, adicione o suco de laranja e o mel, deixando reduzir até formar um molho espesso. Sirva o frango regado com o molho de laranja.

5. Torta de Frango com Massa Folhada

Para quem gosta de pratos práticos e bonitos, a torta de frango é uma ótima escolha. Além de deliciosa, é super versátil.

Ingredientes

1 pacote de massa folhada pronta

1 peito de frango cozido e desfiado

1 cebola picada

1 tomate picado

1 colher de sopa de azeite

1 copo de requeijão

Sal e pimenta a gosto

1 gema para pincelar

Modo de preparo

Em uma panela, refogue a cebola no azeite, adicione o tomate e o frango. Tempere com sal e pimenta. Acrescente o requeijão ao frango e misture bem. Abra a massa folhada, coloque o recheio no centro e feche as bordas. Pincele com a gema. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar.

Tabela Comparativa

Receita Tempo de Preparo Nível de Dificuldade Acompanhamento Sugerido Frango Recheado 2 horas Médio Arroz à grega, salada verde Fricassê de Frango 40 minutos Fácil Batatas gratinadas, arroz branco Salpicão de Frango 30 minutos Fácil Torradas, pão francês Frango ao Molho de Laranja 1 hora Médio Purê de batatas, legumes grelhados Torta de Frango 1h30 Médio Salada fresca, vinho branco

FAQ

1. Posso substituir o frango por outra proteína?

Sim! Peru, lombo ou até opções vegetarianas como grão-de-bico funcionam bem nas receitas.

2. Como deixar o frango mais suculento?

Marinar o frango com suco de laranja ou vinho branco e temperos ajuda a deixá-lo mais macio e saboroso.

3. As receitas podem ser feitas com antecedência?

Claro! Algumas, como o salpicão e o frango recheado, podem ser preparadas no dia anterior.

Conclusão

As receitas com frango especiais para o Natal são perfeitas para trazer praticidade e sabor à sua ceia. Experimente essas opções, capriche na apresentação e aproveite para criar momentos inesquecíveis com sua família e amigos.

Agora é sua vez! Qual dessas receitas vai para a sua mesa de Natal? Comente e compartilhe suas ideias. Feliz Natal e bom apetite!