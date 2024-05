50% dos paulistanos desaprovam e 42% aprovam Lula, diz AtlasIntel

Pesquisa mostra que taxa negativa oscilou 1 ponto percentual para cima em relação a abril; a positiva recuou 4 pontos percentuais

Como em abril, a desaprovação do presidente Lula na capital paulista foi maior do que a aprovação em maio Sérgio Lima/Poder360 – 13.mai.2024

Pesquisa AtlasIntel em parceria com a CNN Brasil divulgada nesta 4ª feira (29.mai.2024) mostra que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 50% dos eleitores de São Paulo (SP) e aprovado por 42%. Outros 8% dos entrevistados não souberam responder. Eis a íntegra (PDF – 8 MB).

O percentual daqueles que desaprovam cresceu 1 p.p (ponto percentual) desde o último levantamento da empresa, realizado em abril. A taxa daqueles que aprovam a gestão do petista recuou 4 p.p. Eis o que perguntou a AtlasIntel: “Você aprova ou desaprova o desempenho dos seguintes líderes de governo?”.

A pesquisa foi realizada pela AtlasIntel de 22 a 27 de maio de 2024. Foram entrevistadas 1.670 pessoas com 16 anos ou mais em São Paulo. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 p.p (pontos percentuais). O levantamento está registrado no TSE sob o nº SP-05357/2024.

Segundo a empresa que fez o levantamento, o custo do estudo foi de R$ 35.000. O valor foi pago pela própria empresa. Clique aqui para abrir o infográfico em outra aba.

