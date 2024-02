53% acham injusta eventual prisão de Bolsonaro; 38% apoiam

Levantamento do Paraná Pesquisas foi realizado de 24 a 28 de janeiro de 2024, antes da operação da PF Tempus Veritatis

Maioria dos brasileiros ouvidos vê como “injusta” a eventual prisão de Bolsonaro; na imagem, o ex-presidente conversa com apoiadores no Palácio do Alvorada, em imagem de dezembro de 2022, já depois da derrota para Lula Sérgio Lima/Poder360 – 9.dez.2022

PODER360 9.fev.2024 (sexta-feira) – 13h43



Levantamento da empresa Paraná Pesquisas divulgado nesta 6ª feira (9.fev.2024) mostra que 52,7% dos brasileiros achariam “injusta” uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “em decorrência dos atos do 8 de Janeiro de 2023”. Outros 38,3% disseram que seria “justa” e 9% não souberam dizer ou não opinaram.

Eis a íntegra do levantamento (PDF – 425 kB).

O Paraná Pesquisas entrevistou 2.026 eleitores de 16 anos ou mais em 164 municípios brasileiros espalhados nos 26 Estados e no Distrito Federal. Foram realizadas entrevistas pessoais de 24 a 28 de janeiro de 2024. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.

O levantamento foi realizado pela empresa de pesquisas antes da operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal na 5ª feira (8.fev), contra Bolsonaro, integrantes de seu governo e aliados.

