57% dos endividados que apostaram em bets não eram inadimplentes antes de começarem a apostar

Os impactos de bets e apostas nas finanças dos brasileiros têm se mostrado cada vez mais crescentes. De acordo com pesquisa da Serasa, 57% dos endividados que já apostaram ou apostam online atualmente não estavam inadimplentes antes de começarem a apostar.

A pesquisa “A Relação dos Inadimplentes com as Apostas”, realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, mostrou que cerca de 5 em cada 10 endividados já fizeram pelo menos uma aposta, e 16% deles continuam apostando atualmente.

Entre as principais razões para começar a apostar, segundo os entrevistados, são:

Tentativa de obter dinheiro rápido para pagar contas: 29%

Busca por uma renda extra: 27%

Além disso, 44% dos endividados que já apostaram relatam ter jogado justamente com o objetivo de quitar uma dívida.

69% dos endividados que apostam em bets dizem que usam o próprio salário como fonte de renda para apostar

19% afirmam que apostam com o dinheiro que ganharam anteriormente com outras apostas

4% usam dinheiro emprestado de amigos e familiares, e outros 4% apostam com reservas de emergência.

Ciclo vicioso de perdas

Ao avaliar a relação com as apostas, o estudo também aponta que 52% perderam mais dinheiro que ganharam, e apenas 21% tiveram algum tipo de ganho. Com isso, a especialista da Serasa aponta para o risco de se entrar em um ciclo vicioso.

