5ª Flican: Um evento para celebrar a história e a cultura do sertão abre sua edição sobre poesias e recitais

O começo da 5ª Feira Literária Internacional de Canudos (Flican) nesta quarta-feira (23), em Canudos, conta com uma programação diversificada. O evento, que se estende até este sábado (26), celebra a literatura, a cultura popular e homenageia o escritor baiano João Ubaldo Ribeiro. A abertura contou com recitais e poesia.

Com o tema “O Sertão Vai Virar Arte: Viva o Povo Brasileiro, Literatura e Tradições Populares — Viva Canudos!”, a Flican reúne escritores, poetas, músicos, artistas e pesquisadores para discutir e celebrar a cultura brasileira, com um olhar especial para as tradições do sertão.

A programação é bastante extensa inclui palestras, mesas redondas, oficinas, apresentações musicais, espetáculos teatrais, exposições de artes visuais e atividades literárias para todas as idades. Além disso, a feira conta com a participação de diversas comunidades locais, valorizando a cultura popular e os saberes tradicionais.

“Nesta edição, homenageamos o escritor João Ubaldo Ribeiro, cuja obra, como o extraordinário livro Viva o Povo Brasileiro, traz à cena o caldeamento das etnias e culturas que formaram o Brasil. Canudos e o povo de Antônio Conselheiro são símbolos dessa resistência e da força dessa gente que sonhou em construir um lugar onde a justiça social e a aliança fraterna fossem além da utopia. Portanto, a proposta desta quinta edição da Flican é pensar o Brasil a partir dos saberes populares tradicionais, evidenciando a força desta presença em nossa literatura. Assim, estamos rendendo homenagem ao nosso povo e à nossa gente”, destaca o curador do evento, professor Luiz Paulo Neiva.

Entre os destaques da programação estão o desfile literário, o concerto da Orquestra Sisaleira de Conceição do Coité e a apresentação da peça teatral “O Auto da Compadecida”. A Flican também promove debates sobre temas como a literatura indígena, a luta pela terra e a importância da cultura popular na construção da identidade brasileira.