5ª Vara do Trabalho de Camaçari “nasce” com mais de 3,4 mil processos; unidade já opera em regime remoto

Recém-criada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), a 5ª Vara do Trabalho de Camaçari já inicia as atividades com um acervo processual robusto. Segundo o presidente do TRT-BA, desembargador Jéferson Muricy, a unidade já possui 3.444 processos.

“As providências para a instalação da 5ª Vara de Camaçari estão sendo adotadas com muita celeridade e já desenvolvemos um robô para migração dos processos, 20% de cada vara e a 5ª Vara do Trabalho de Camaçari já nasce com 3.444 processos. É para termos noção do acerto da decisão desta Casa, deste tribunal quando autorizou a remoção da 3ª Vara de Ilhéus para ser a 5ª Vara de Camaçari”, pontuou Muricy na sessão do Órgão Especial desta segunda-feira (7).

Conforme o presidente do TRT-BA, a 5ª Vara agora entra em regime de trabalho remoto porque as instalações físicas para abrigá-la ainda não existem. “Deveremos começar a obra agora, a partir do meado de outubro que esperamos que estejam concluídas após o recesso. No início de 2025 ela já esteja adequadamente funcionando fisicamente”, projetou.

Em julho, o desembargador realizou visita técnica ao Fórum Barachísio Lisboa, em Camaçari, para iniciar a tomada de providências destinadas à implantação da nova vara. A visita incluiu uma inspeção do espaço físico disponível para a unidade.