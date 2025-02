6 notebooks para você comprar em 2025 para trabalhar, jogar ou usar no dia a dia

O ano de 2025 está só começando, e é o momento perfeito para renovar suas ferramentas. Que tal investir em um notebook que acompanhe suas necessidades neste ano?

A seguir, confira seis modelos para diferentes públicos e usos.

Notebook Legion / Crédito: Legion (reprodução)

Lenovo Legion Slim 5i – ideal para profissionais criativos e gamers

Lenovo Legion Slim 5i. Imagem: Lenovo / Divulgação

Portabilidade e alto desempenho definem o Legion Slim 5i. Este notebook combina design e atributos ideais para gamers e profissionais criativos. Seu design compacto e peso reduzido tornam-no uma opção atrativa para quem precisa de mobilidade sem abrir mão do desempenho.

Ele é equipado com o processador Intel Core i7-13700H de 13ª geração e lida com jogos modernos e softwares avançados com eficiência. Sua placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 4050 oferece gráficos realistas nos games e é eficiente em tarefas como edição de vídeos em alta resolução e modelagem 3D.

Ainda apresenta tela de 16 polegadas WQXGA (2560 x 1600) com cores precisas graças à cobertura de 100% do espaço sRGB. A taxa de atualização de 165 Hz garante maior fluidez, essencial para jogos competitivos e vídeos em movimento.

O modelo vem com 16 GB de RAM DDR5 e um SSD de 512 GB.

Você pode comprar este notebook por cerca de R$ 9.000 na Amazon.

ASUS TUF Gaming F15 – ideal para gamers

ASUS TUF Gaming F15. Imagem: Asus / Divulgação

Com recursos que atendem tanto ao uso cotidiano quanto a aplicações intensas, o ASUS TUF Gaming F15 é perfeito para jogos e tarefas exigentes.

Equipado com o processador Intel Core i7 de 12ª geração, oferece rapidez em jogos, programas pesados e multitarefa, como edição de vídeos e o uso de várias aplicações simultaneamente.

A placa de vídeo NVIDIA RTX 3050 garante imagens nítidas e fluidas, além de proporcionar desempenho estável em programas de design e edição 3D. Sua tela de 15.6 polegadas Full HD com taxa de atualização de 144 Hz é especialmente útil para jogos, pois elimina borrões em movimentos rápidos.

O notebook vem com 16GB de memória RAM e SSD de 512 GB.

Você pode comprar este notebook por cerca de R$ 6.800 na Amazon.

Positivo Vision R15 (Ryzen 7) – ideal para quem procura um bom notebook ao menor preço possível

Positivo Vision R15. Imagem: Positivo / Divulgação

Apesar de sua reputação, a Positivo lançou um dos melhores notebooks em sua faixa de preço com o Positivo Vision R15. Para quem busca bom custo-benefício, a versão com o processador AMD Ryzen 7 5700U, 8GB de RAM e 256GB de SSD é uma excelente opção.

O processador AMD Ryzen 7 5700U oferece bom desempenho para um notebook de uso geral, sendo capaz de lidar com múltiplas tarefas simultaneamente sem comprometer a fluidez. A tela Full HD de 15,6 polegadas complementa a experiência, oferecendo uma boa resolução para o uso diário.

Você pode comprar este notebook por cerca de R$ 3.100 na Amazon.

Leia mais:

Dell G15 RTX 3050 – ótimo custo-benefício para gamers

Dell G15 RTX 3050. Imagem: Dell / Divulgação

Entregando muito a um preço competitivo, o Dell G15 é projetado tanto para quem gosta de jogar quanto para quem precisa de bom desempenho em outras atividades.

Ele possui um processador Intel Core i5 de 13ª geração, que permite rodar programas e jogos de forma rápida e eficiente. Este modelo vem com 8 GB de RAM e armazenamento com SSD de 512 GB.

O notebook ainda conta com a placa de vídeo dedicada NVIDIA GeForce RTX 3050, ideal para jogos mais pesados com boa qualidade gráfica. Sua tela de 15,6 polegadas em resolução Full HD (1920×1080 pixels) e o teclado retroiluminado na cor laranja completam o conjunto.

Você pode comprar este notebook por cerca de R$ 6.000 na Fast Shop.

Samsung Galaxy Book4 (15.6″) – ótimo custo-beneficio para uso cotidiano

Samsung Galaxy Book4. Imagem: Samsung / Divulgação

Se você procura um notebook que atenda bem às tarefas do dia a dia, como estudos, trabalho ou entretenimento, o Galaxy Book4 pode ser uma ótima opção.

Equipado com o processador Intel Core i5, ele é rápido e eficiente para abrir programas como Word, Excel, navegar na internet e assistir a vídeos.

Conta com uma tela de 15,6 polegadas, que oferece uma boa experiência visual. O modelo vem com 8 GB de memória RAM e armazenamento SSD de 256 GB.

Você pode comprar este notebook por cerca de R$ 3.700 na Amazon.

ASUS ROG Strix G16 – notebook gamer potente

ASUS ROG Strix G16. Imagem: Asus / Divulgação

Se a sua intenção é ter alto desempenho em jogos, tarefas exigentes e criação de conteúdo profissional, vale a pena investir no ASUS ROG Strix G16.

Ele possui um potente processador Intel Core i9 de 13ª geração, o que garante excelente desempenho em tarefas pesadas, como jogos, edição de vídeo, modelagem 3D e multitarefa.

A placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 4060, projetada para gamers e profissionais, é ideal para jogos modernos em alta qualidade e para trabalhos gráficos exigentes.

A tela de 16 polegadas com resolução FHD+ e taxa de atualização de 165 Hz é ótima para jogos e filmes. A tecnologia antirreflexo e o suporte a Dolby Vision HDR melhoram ainda mais a experiência visual.

O modelo conta com 16 GB de memória RAM e armazenamento SSD de 512 GB.

Você pode comprar este notebook por cerca de R$ 9.500 na Amazon.

O post 6 notebooks para você comprar em 2025 para trabalhar, jogar ou usar no dia a dia apareceu primeiro em Olhar Digital.