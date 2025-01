6 prompts do ChatGPT para ajudar com seu TCC

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é, sem dúvida, um dos maiores desafios enfrentados pelos universitários. No entanto, com o avanço da tecnologia, novas ferramentas podem tornar esse processo mais simples e eficiente. Descubra como a Inteligência Artificial, através do ChatGPT, pode ser sua aliada nessa jornada com seis prompts para ajudar com seu TCC.

Prompts do ChatGPT que ajudam os universitários no TCC (Reprodução: One Artist/Shutterstock)

O que é um prompt?

Os prompts se referem as instruções que descrevemos para IA generativa para execução de uma tarefa. Escrito em uma linguagem natural e detalhada para obter um resultado inteligente, que possa auxiliar em sua demanda.

Veja como o ChatGPT pode te ajudar com o TCC

Sugestão do ChatGPT para ideias de temas para o TCC

O ChatGPT pode te auxiliar na escolha de ideias para o seu tema reunindo suas sugestões em uma lista. Pense em assuntos e ideias do seu interesse e destaque elas na sua conversa com a IA.

Exemplo de prompt: Sugira uma lista de assuntos para o meu TCC com base nos temas das áreas (escreva aqui seus interesses e as áreas de estudo).

Pesquisa elaborada por meio do ChatGPT

Para otimizar seu tempo na hora da pesquisa, o ChatGPT pode te auxiliar na busca de autores, livros e sites relevantes para o seu tema do TCC.

Imagem: ViDI Studio/Shutterstock

Exemplo de prompt: Recomende fontes confiáveis, como livros, artigos ou sites, para aprofundar minha pesquisa sobre o TCC de (inserir o tema do seu TCC).

Auxílio no resumo de artigos e outros documentos

O ChatGPT pode te auxiliar no resumo de textos para o seu TCC que estejam em domínio público.

Exemplo de prompt: Faça o resumo desta página (cola o texto da página que você quer resumir). Aqui você pode dar o comando para IA destacar e fazer observações de palavras importantes sobre seu tema.

Revisão das normas da ABNT pelo ChatGPT

ChatGPT pode ajudá-lo a verificar vários aspectos do seu TCC, como: se seus textos estão formatados de acordo com as normas da ABNT, verificação de imagens, adaptação de citações e referências.

Trabalhos acadêmicos no Brasil devem seguir normas da ABNT. Imagem: iStock

Exemplo de prompt: “Faça a revisão das minhas citações e referências no texto que estejam de acordo com as normas da ABNT. Identifique erros e forneça exemplos sobre como corrigi-los (insira seu texto).

Elaboração do sumário

Tendo em vista que o ChatGPT te auxiliou em todas as etapas do TCC, ele também pode ajudá-lo na elaboração do sumário. É necessário manter as informações do trabalho na conversa.

Exemplo de prompt: Elabore o sumário do TCC com base em todas as informações fornecidas anteriormente.

Feedback e ajustes finais

Após compartilhar seu trabalho com professores, colegas e amigos, você pode reunir os feedbacks e ajustá-los com o ChatGPT. A IA pode ajudá-lo a incorporar sugestões, revisar seções e aprimorar sua linguagem.

Você pode usar o ChatGPT no celular ou no PC. (Imagem: Mamun sheikh K/Shutterstock)

É necessário entender que o Trabalho de Conclusão da faculdade exige originalidade e ideias inovadoras, use o ChatGPT como apoio e com sabedoria e senso crítico para extrair as informações da IA. Use-a como fonte de informação, mas saiba pesquisar se os dados estão corretos e atualizados. Ela não uma fonte unânime e exige do usuário atenção e cuidado.

