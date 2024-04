65% dos jovens preferem que primeiro date seja virtual, diz pesquisa

A geração Z está envolvida em mais uma discussão sobre relacionamentos. De acordo com um aplicativo de namoro, 65% dos jovens preferem que o primeiro date seja virtual em vez de encontrar pessoalmente o “contatinho” em algum bar ou restaurante.

Para chegar ao resultado, a plataforma Wingman entrevistou 500 pessoas com idades entre 18 e 17 anos e descobriu que 65% preferiam ter dates pelo celular. Essa é a mudança mais significativa desde o auge da pandemia do coronavírus, de acordo com a fundadora do site, Tina Wilson.

A principal razão para isso, segundo a expert em relacionamentos, é a economia de dinheiro em transporte e comida. “Os usuários dessa faixa etária simplesmente não ligam para isso [dates virtuais] e dizem que é eficiente e ótimo. Você pode bater um papo rápido e ver se há aquela faísca”, explicou ao The New York Post.

Muitos jovens preferem ter dates pelo celular Junto com as considerações de economia de dinheiro, os jovens também estão procurando agilizar o processo de namoro com a tecnologia. Isso porque os encontros pelo celular são uma oportunidade de ver várias pessoas ao mesmo tempo sem sair de casa.

Namorar digitalmente ainda permite que as pessoas eliminem os “contatinhos” que não curtem de forma rápida, sem ter que se encontrar pessoalmente, afirmou Wilson. “Ao primeiro sinal de bandeira vermelha, eles desaparecem”.