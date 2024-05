68% dos munícipios brasileiros não têm estrutura para eventos climáticos extremos

Uma pesquisa recentemente divulgada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) evidenciou a preocupante realidade enfrentada pelos municípios brasileiros diante de eventos climáticos extremos. Realizado entre 1º de dezembro de 2023 e 24 de janeiro deste ano, o estudo contou com a participação de 3.590 dos 5.570 municípios do país, revelando que uma significativa maioria, 68%, admite não estar preparada para lidar com o aumento desses eventos, frequentemente associados às mudanças climáticas. Além disso, 6% dos municípios revelaram desconhecer previsões que possam afetar suas localidades, evidenciando uma lacuna significativa no planejamento e na preparação para tais eventualidades. A pesquisa também investigou a existência de setores especializados dentro das administrações municipais, dedicados a monitorar e preparar-se para eventos climáticos extremos, descobrindo que 43,7% dos municípios não possuem um setor específico para essa finalidade.

A situação no Rio Grande do Sul, recentemente afetado por eventos climáticos severos, serve como um alerta para a necessidade de uma ação coordenada e eficaz que vise melhorar a resiliência dos municípios brasileiros diante das mudanças climáticas. Diante desses desafios, a CNM segue acompanhando as medidas adotadas pelo governo do estado sulista e outras iniciativas para auxiliar nas operações de resgate e mitigação dos impactos desses eventos extremos.