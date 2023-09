7 de Setembro: convocação bolsonarista no Hemocentro não surtiu efeito

Com promessa de “bater recorde de doação de sangue”, o “grande ato cívico” organizado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como protesto contra o 7 de Setembro petista não emplacou em Brasília. Na véspera do Dia da Independência, o Hemocentro do Distrito Federal registrou menos doações de sangue do que a média diária de setembro de 2022.

O parlamentar e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou a direita para ir ao Hemocentro como forma de se manifestar contra as comemorações lulistas. “Quero te fazer um convite. Nesse dia 6 de setembro, porque dia 7 é feriado e muitos postos podem estar fechados, vamos doar sangue”, disse, em vídeo divulgado nas redes.

A convocação pedia ainda que os bolsonaristas fossem ao Hemocentro de verde e amarelo. Mas os números apontaram a dificuldade de mobilização da direita após o 8 de Janeiro.

No dia do chamado, somente 173 pessoas fizeram doações no posto do DF, onde o próprio Flávio Bolsonaro foi, número abaixo da média de 183 doações diárias para o mês no ano passado.

Com a convocação, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) chegou a reforçar a segurança na entrada da Fundação Hemocentro de Brasília em 6 de setembro, com sete viaturas no local.

Atualmente, o estoque do Hemocentro tem níveis críticos para as bolsas de sangue AB- e A+, níveis baixos para O+ e níveis regulares para O-, B- e A-.