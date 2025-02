8 coisas que você não deve compartilhar com inteligências artificiais

Em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia, as inteligências artificiais (IA) têm se tornado parte do nosso cotidiano, ajudando em tarefas do dia a dia e simplificando diversos processos.

No entanto, ao interagir com sistemas de inteligência artificial, muitas pessoas não se dão conta dos riscos envolvidos ao compartilhar certos dados. De fato, a coleta de informações pessoais tem se tornado uma preocupação crescente, principalmente quando se trata de privacidade e segurança.

A IA é alimentada por dados, mas a maneira como esses dados são utilizados pode ser um ponto de vulnerabilidade, tornando suas informações expostas ou acessíveis para terceiros de maneiras que você não imagina.

Imagem: MUNGKHOOD STUDIO / Shutterstock

Listamos aqui 8 tipos de dados pessoais que você nunca deve compartilhar com IAs. Conhecer essas informações é crucial para proteger sua privacidade e garantir que você não caia em armadilhas que possam comprometer sua segurança online.

Senhas e informações de contas bancárias

Um dos dados pessoais mais sensíveis que você jamais deve fornecer a qualquer sistema de IA são suas senhas e informações bancárias. Mesmo que você confie em um sistema de IA para monitorar suas finanças ou realizar transações, nunca compartilhe diretamente suas senhas ou dados de conta.

IAs podem ser vulneráveis a ataques cibernéticos, e caso suas informações caírem em mãos erradas, você pode sofrer sérias perdas financeiras ou ter sua identidade roubada.

Além disso, alguns sistemas de IA podem armazenar dados por mais tempo do que o necessário, e sem medidas adequadas de segurança, esses dados podem ser acessados por criminosos. O mais seguro é usar autenticação de dois fatores (2FA) e não compartilhar essas informações com sistemas de IA.

Imagem: MaDedee – Shutterstock / Edição: Olhar Digital

Dados de cartão de crédito

Com a facilidade das compras online, é comum que as pessoas compartilhem suas informações de cartão de crédito com plataformas de e-commerce.

No entanto, a mesma cautela deve ser aplicada ao fornecer esses dados pessoais a qualquer sistema de IA. Plataformas de Inteligência Artificial que não têm um sistema robusto de segurança podem ser alvo de ataques cibernéticos, expondo suas informações financeiras a risco.

Em vez de inserir essas informações diretamente em plataformas de IA, utilize sempre formas seguras de pagamento, como gateways de pagamento confiáveis, que protejam seus dados e garantam que suas informações financeiras não sejam comprometidas.

Informações de saúde

Embora existam IAs que auxiliam no monitoramento da saúde, o compartilhamento de informações médicas e de saúde com esses sistemas pode representar riscos sérios.

Imagem: Ton Wanniwat / Shutterstock

Dados como histórico médico, diagnósticos, tratamentos e medicamentos devem ser mantidos privados, já que são extremamente sensíveis. Caso essas informações sejam vazadas ou acessadas indevidamente, podem ser usadas para fraudes, chantagem ou até mesmo para fins comerciais.

Muitos aplicativos de IA, como os voltados para bem-estar e monitoramento de saúde, pedem permissão para acessar informações pessoais, como exames e resultados médicos. Fique atento e compartilhe apenas com plataformas que possuam uma política de privacidade rigorosa e que garantam a proteção de dados sensíveis.

Localização em tempo real

Os sistemas de inteligência artificial frequentemente solicitam o acesso à sua localização para oferecer serviços mais personalizados, como recomendações de lojas ou restaurantes próximos.

(Imagem: Production Perig/Shutterstock)

No entanto, compartilhar sua localização em tempo real com IAs pode ser perigoso. Isso pode expor sua privacidade e permitir que pessoas mal-intencionadas saibam onde você está a qualquer momento.

Evite habilitar o rastreamento constante de localização em aplicativos de IA, principalmente em situações em que isso não seja essencial para o serviço oferecido. A localização em tempo real é uma informação muito valiosa e pode ser utilizada para monitorar seus movimentos ou até para o roubo de dados pessoais.

Identificações pessoais (RG, CPF, etc.)

Documentos de identificação, como RG, CPF, número de passaporte, entre outros, são informações extremamente confidenciais. Nunca compartilhe esses dados pessoais com sistemas de IA, especialmente em plataformas não confiáveis. O uso indevido dessas informações pode levar ao roubo de identidade, fraudes financeiras ou até mesmo crimes.

Imagem: reprodução/governo de Roraima

Alguns sistemas de IA podem solicitar esses dados para realizar verificações de identidade, mas é essencial garantir que você esteja interagindo com uma plataforma de confiança e que tenha políticas rígidas de segurança de dados antes de compartilhar qualquer informação pessoal.

Detalhes sobre sua família e amigos

Embora algumas IAs possam oferecer recursos como a gestão de contatos ou sugestões para presentes de aniversário, nunca compartilhe detalhes sobre sua família e amigos com essas plataformas. Isso inclui nomes, endereços, datas de nascimento e outros dados pessoais. Essas informações podem ser usadas de maneira maliciosa para criar perfis, realizar fraudes ou até mesmo para práticas invasivas de marketing.

Lembre-se de que, por mais convenientes que as IAs possam ser, elas não precisam conhecer a vida pessoal dos outros à sua volta. Tenha cuidado para não expor dados que não são necessários para a funcionalidade do serviço que você está utilizando.

Imagem: Anggalih Prasetya/Shutterstock

Perguntas de segurança e respostas

Muitas plataformas pedem que você forneça perguntas de segurança e suas respectivas respostas para ajudar na recuperação de conta. Esses dados pessoais são extremamente sensíveis e podem ser facilmente acessados se não forem devidamente protegidos pelas IA.

Embora as Inteligências Artificiais geralmente utilizem esses dados para facilitar o acesso ou a recuperação de contas, você nunca deve compartilhar essas informações com qualquer sistema sem garantir que ele possua camadas de segurança robustas.

Lembre-se de que perguntas de segurança como “Qual é o nome da sua mãe?” ou “Qual é o nome do seu primeiro animal de estimação?” são perguntas que podem ser facilmente descobertas em redes sociais ou até mesmo por meio de pesquisa de dados públicos. Evite compartilhar essas respostas com IAs, principalmente quando não houver necessidade.

Informações de comportamentos e hábitos pessoais

Os sistemas de IA podem aprender com os dados que você fornece, e, com o tempo, podem identificar padrões de comportamento, como seus hábitos de compra, gostos e preferências.

Embora isso possa ajudar a personalizar recomendações, compartilhar demasiados dados sobre seus comportamentos pessoais pode ser arriscado. Esses dados podem ser usados para fins de manipulação ou marketing excessivo, sem contar que, em mãos erradas, podem ser utilizados para atividades mais prejudiciais.

Imagem: BOY ANTHONY / Shutterstock

Evite fornecer mais informações do que o necessário sobre seus hábitos pessoais. Embora a personalização seja uma das vantagens das IAs, também é importante manter o controle sobre o que é compartilhado.

A proteção de dados pessoais nunca foi tão importante quanto agora. Ao utilizar sistemas de IA, lembre-se de ser cauteloso e de proteger as informações que você compartilha. Embora as IAs ofereçam benefícios inegáveis, garantir que seus dados não sejam utilizados indevidamente é crucial para a manutenção da sua privacidade e segurança.

