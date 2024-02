8 de Janeiro me preocupa mais que golpe militar de 1964, diz Lula

A 1 mês dos 60 anos da tomada de poder pelos militares, presidente declarou que não quer “remoer o passado” e que vai tratar data “da forma mais tranquila possível”

A 1 mês dos 60 anos do golpe militar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diz que quer evitar “remoer o passado”. Lula afirmou, em entrevista na 3ª feira (27.fev.2024), que os atos antidemocráticos de 8 de Janeiro causam mais preocupação que a lembrança da tomada de poder pelos militares e 31 de março de 1964.

“Vou tratar (os 60 anos) da forma mais tranquila possível. Estou mais preocupado com o golpe de janeiro de 2023 do que com o de 64. Isso há fez parte da história, já causou sofrimento, o povo já reconquistou o direito democrático. Os militares, hoje no poder, eram crianças naquele tempo. Alguns nem eram nascidos”, declarou em programa da “RedeTV!”.

“O que eu não posso é não saber tocar a história para frente. Eu não vou ficar remoendo e eu vou tentar tocar esse país para frente”, completou Lula, que também elogiou o ministro da Defesa, José Múcio, por seu trabalho junto aos militares e por ajudar a colocar o governo “no caminho certo”.

Ainda sobre o 8 de Janeiro, Lula disse que “em nenhum momento da história” militares foram punidos por atos contra a democracia, mas afirmou que agora a situação é outra.

“Lembra de algum momento em que general foi chamado pela Polícia Federal para prestar depoimento? Todos que provarem que participaram serão julgados, serão punidos”, disse.

O presidente declarou que o momento é de “reconstruir a civilidade nas Forças Armadas” e de reaproximar a sociedade brasileira e a caserna. “Não se pode tratar a vida inteira como uma se fossem inimigas”, afirmou. “As Forças Armadas têm um papel, o papel delas é constitucional.”