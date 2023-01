8 pessoas da mesma família desaparecem no DF; 6 corpos são encontrados carbonizados

As polícias civis de Goiás e do Distrito Federal investigam o desaparecimento de oito pessoas de uma mesma família. Desde a última quinta-feira (12), seis corpos foram encontrados em dois carros carbonizados, pertencentes aos desaparecidos.

De acordo com informações do G1, Elizamar Silva, de 39 anos, e três filhos dela foram encontrados mortos na sexta (13), um dia após o desapecimento. Os corpos estavam no veículo dela, próximo a Cristalina (GO), no Entorno do DF. O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás.

Elizamar desapareceu após sair para buscar o marido, de 30 anos, na casa da sogra. Nesta segunda-feira (16), a Polícia Civil do DF informou que ele também está desaparecido, assim como o pai, a mãe e uma irmã.

Durante a madruga desta segunda, a polícia ainda encontrou outros dois corpos, dentro de um outro carro carbonizado, que pertencia ao pai do marido de Elizamar.

Elizamar é dona de um salão de beleza na quadra 307 da Asa Norte, em Brasília, e moradora de Santa Maria, onde vivia com o marido. Ela é mãe de um rapaz de 24 anos, de uma jovem de 18 anos, além das três crianças que também estão desaparecidas: os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos, e Gabriel, de 7 anos.

Em entrevista à TV Globo, a filha mais velha disse que esteve no local em que o carro da mãe foi encontrado e que reconheceu o veículo. A família espera o resultado do exame de DNA, que será realizado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia, para identificar os corpos.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Civil de Goiás, responsável pela investigação, disse que ainda não há suspeitos do crime.

No domingo (11), foi registrada uma segunda ocorrência de desparecimento de mais quatro pessoas: o marido de Elizamar, de 30 anos, o pai dele, de 54 anos, a mãe dele, de 52 anos e a irmã dele, de 25 anos.

Na madrugada desta segunda, segundo a Polícia Civil do DF, o carro do sogro de Elizamar foi encontrado, na BR-251, com dois cadáveres carbonizados, ainda sem identificação.

“Até o momento não temos informações se esses dois corpos localizados hoje (16) são dos desaparecidos. As diligências prosseguem no sentido de elucidar a dinâmica dos fatos e autoria dos crimes”, diz polícia, em nota.