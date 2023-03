8ª Conferência Municipal de Saúde ocorre entre os dias 29 e 30; saiba mais

Nos dias 29 e 30 de março, ocorrerá a 8ª Conferência Municipal de Saúde em Teixeira de Freitas. Organizado pela Secretaria de Saúde, o evento consiste em uma etapa municipal da 17ª Conferência Nacional de Saúde, cuja proposta é estabelecer um espaço de diálogo entre o poder público e a sociedade para a construção das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste ano, o tema da conferência é “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”, com palestra da Dra. Ana Paula Pessoa de Oliveira. Após as etapas municipais e estaduais, ocorrerá a 17ª Conferência Nacional de Saúde entre os dias 2 e 5 de julho. Ao final do processo, as deliberações aprovadas devem ser contempladas no próximo ciclo de planejamento da União, servindo de subsídio para a elaboração do Plano Nacional de Saúde e Plano Plurianual de 2024- 2027.

Informações sobre o evento

Dias: 29 e 30/03

Local: Auditório da Faculdade Anhanguera (Antiga Faculdade Pitágoras)

Horários: 18h30 (no dia 29); 08h (no dia 30)

