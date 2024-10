90 horas sem luz: os perrengues de uma repórter no apagão em SP

São Paulo – Quando a tempestade da sexta-feira (11/10) começou, esta repórter aqui desfrutava sua primeira folga em quase duas semanas. Era um respiro com gostinho especial: aquela sexta era meu aniversário de casamento e eu tinha planejado colocar minhas habilidades (inexistentes) de cozinheira à prova, com uma receita de carne de panela que vi no YouTube.

Fui arrumar a cozinha para começar o jantar quando, de repente, ouvi um barulho forte na janela. A chuva e o vento faziam as esquadrias de alumínio do meu apartamento tremerem. As janelas estavam fechadas, mas entrou água mesmo assim. Foi pano de chão para lá, pano de chão para cá, até que a chuva parou e a luz acabou.

O jantar até que saiu: eu segurei a lanterna e o Pedro, meu marido, colocou os ingredientes na panela. No dia seguinte eu estaria de plantão às 8h, então o jeito era dormir cedo e esperar que a luz voltasse. Coloquei o carregador do celular na tomada com a ideia – pra lá de otimista – de que a energia voltaria de madrugada. Quem dera. Assim como milhares de paulistanos, eu ficaria mais de 90 horas sem luz nos dias que ainda viriam.

Acordei no sábado com os grupos de WhatsApp bombando. Meus vizinhos publicavam fotos e vídeos dos estragos daquela noite. A entrada do condomínio tinha sido interditada tamanha a quantidade de árvores caídas. Teve porta de vidro quebrada, guarita destelhada, carro atingido. Parecia um cenário de guerra. E aquilo não era nada.

Mais de 2,1 milhões de consumidores estavam sem energia na região metropolitana de São Paulo. Sete pessoas morreram em todo o estado durante a tempestade. Já passava da primeira centena o número de chamados do Corpo de Bombeiros para quedas de árvores.

Carro atingido por cobertura de shopping em São Paulo Reprodução Árvore caída no bairro Jaguaré, na zona oeste Camila Olivo/ Metrópoles Queda de árvore em Perdizes, bairro na zona oeste de SP Luiz Vassalo/ Metrópoles Entrada de condomínio residencial interditada pela queda de árvores Jéssica Bernardo/ Metrópoles Condomínio residencial na zona sul de SP Jéssica Bernardo/ Metrópoles Temporal em São Paulo deixou bairros sem luz nessa sexta-feira (11/10) Enzo Marcus/Metrópoles

Eu, a única repórter de São Paulo de plantão naquela manhã de sábado, teria muito trabalho pela frente. Mas como cobrir um apagão sem internet para publicar as reportagens? O blecaute atingiu minha casa e também a redação do Metrópoles. O sinal de 4G também tinha ido de arrasta pra cima, como dizem os mais jovens.

Em busca de um home office improvisado, corri para a casa da minha mãe, em um bairro menos afetado pelo temporal, passando no caminho por dezenas de semáforos apagados e árvores caídas pelo chão. Pouco tempo depois, recebi um aviso de que o presidente da Enel atenderia os jornalistas no escritório da empresa.

No caminho para a coletiva de imprensa, a bateria do meu celular acabou. Só consegui recarregar, ironicamente, no escritório da Enel – que tinha energia de sobra. Foi ali que ouvi o presidente da empresa, Guilherme Lencastre, dizer que não daria nenhuma previsão para o restabelecimento da luz na cidade. “Tem muitas variáveis aqui e eu não quero colocar para vocês uma expectativa que seja frustrada”, ele disse.

Alguns paulistanos receberam as tais previsões frustradas nos canais de atendimento: sábado às 17h, domingo às 8h, segunda às 15h… Nenhuma delas se cumpriu.

Sem energia na redação nem em casa, passei os últimos quatro dias descendo e subindo os 14 andares do meu prédio para trabalhar na casa de parentes e amigos, e reportar para os leitores do Metrópoles, os impactos de um apagão que eu vivia na pele.

Na rua, entrevistei pessoas na mesma situação que eu. Ou pior. Como o morador do Jardim Alfredo, Lucas Santos, que precisou comprar um saco de gelo para manter a insulina do avô resfriada. Na casa dele, nada do que estava na geladeira pode ser salvo.

Na minha, a tal carne de panela do aniversário de casamento não sobreviveu para uma segunda refeição. Com ela, também foram embora o frango e o peixe congelados, os queijos, alguns legumes e outros ingredientes.

No mercadinho que visitei para uma reportagem, um comerciante perdeu todo o estoque de sorvete. Nem o gerador foi suficiente para dar conta do freezer. Enquanto isso, no meu prédio, eu sonhava com um gerador para fazer com que pelo menos o elevador funcionar.

No domingo, ao voltar para casa comecei a sentir uma cólica forte. Já me contorcendo de dor, decidi ir ao hospital. Para sair de casa tive que descer os mais de 200 degraus até o subsolo. Na volta, depois de tomar medicação, subi os mesmos 17 andares – três de estacionamento e 14 de apartamentos.

Meu caso nem de longe foi o pior. Em outro prédio, um senhor do 15º andar precisou ser resgatado também de escada após ter uma convulsão.

Desde sábado, já noticiávamos no Metrópoles os avisos da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) sobre os problemas causados pela falta de energia elétrica na distribuição de água pela região metropolitana. Na segunda, a água acabou e precisei que uma amiga me cedesse a casa para que eu escovasse os dentes e tomasse banho – obrigada, Bea!

Na madrugada de terça-feira (15/10), a luz voltou no prédio do Metrópoles. Às 15h, a energia foi religada também no meu apartamento. Antes que eu pudesse comemorar muito, no entanto, uma nova mensagem no grupo do condomínio mostrou que a saga estava longe de terminar.

“Boa noite,

Infelizmente, nesse momento, ocorreu um ‘pipoco’ no transformador do prédio vizinho e após isso nossos elevadores pararam de funcionar”.

E lá se vão mais 200 degraus na volta para casa. Pelo menos desta vez vou ter banho quente quando chegar lá em cima. Espero.