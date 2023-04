A alfinetada do garoto Endrick numa comentarista da TV Globo

Duas semanas atrás, causou polêmica a opinião dada pela comentarista Ana Thaís Matos, durante o programa “Seleção Sportv”, em relação ao garoto Endrick, que vivia um jejum sem marcar gols desde novembro. Ela disse:

“Eu acho que ele tem que voltar a jogar o Brasileirão Sub-20 pelo Palmeiras. Ele tem que passar por alguns processos que o profissional não vai entregar pra ele. Ele tem que evoluir na tomada de decisão, concentração, coisas que o profissional não dá tempo de evoluir”, sugeriu.

Endrick recuperou o seu faro de goleador, marcou nos dois jogos decisivos do Paulistão, contra o Água Santa, e, neste domingo (9/4), resolveu dar uma alfinetada na comentarista global, em entrevista à Record:

“Estou 3/3, três campeonatos disputado e três títulos como profissional. Acho que já estou pronto para ser titular do sub-20″, desabafou.

Possivelmente ela já tenha até mudado de opinião.

