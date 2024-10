A Assessora Priscilla Ávila Acompanha Chaline Grazik no Baile do Helinho 2024

A assessora de imprensa Priscilla Ávila esteve presente no prestigiado Baile do Helinho 2024, um evento que reuniu a grande sociedade paulistana em uma noite de luxo e exclusividade. Priscilla, vestida com um elegante traje inspirado na icônica Mortícia Addams, acompanhou a vidente das estrelas, Chaline Grazik, que usava um visual impactante de cigana, ao lado de seu marido, Maicon Douglas. Juntos, o trio chamou atenção por onde passava.

O Baile do Helinho é um dos eventos mais famosos da noite paulistana e, a cada ano, atrai grandes celebridades para uma celebração única. Dessa vez, Chaline Grazik reforçou ainda mais a festa com sua presença, deixando sua marca em uma das noites mais aguardadas da cidade.