A bronca de outros ministros de Lula com Haddad

O plano de corte de gastos que deve ser anunciado pela equipe econômica de Lula nesta semana fez o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, virar alvo de duras críticas de outros colegas do governo.

Além de Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), outros ministros de Lula têm reclamado da falta de comunicação de Haddad com as demais áreas do governo sobre os cortes que atingirão as pastas.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está organizando plano de cortes Diogo Zacarias/MF 2 de 4 Colegas reclamam da falta de comunicação do ministro Diogo Zacarias/MF 3 de 4 Haddad deve anunicar corte de gastos até o final da semana Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto 4 de 4 Lula se reuniu com ministros para discutir questão Presidente Lula (PT) entre o vice-presidente Geraldo Alkmin (PSB) e o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) , durante o lançamento do programa Acredita em São Paulo

Nos bastidores, ministros disseram à coluna que têm ficado sabendo dos supostos cortes em seus ministérios pela imprensa, e não diretamente pela equipe econômica.

Nas palavras de um ministro ouvido pela coluna, Haddad “quer estourar o champanhe com a garrafa dos outros” para mostrar resultados para Lula e para o mercado, sem combinar com os ministérios afetados.

Na final de outubro, o ministro do Trabaalho, Luiz Marinho, reclamou publicamente da falta de diálogo sobre os cortes e ameçaou até mesmo pedir demissão do cargo.

Ao ser questionado por jornalistas sobre mudanças no seguro-desemprego e no abono-salarial, Marinho disse que, se área fosse cortada sem permissão, ele estaria sofrendo uma agressão.

“Não me consta que nenhum ministro de Estado tenha discutido esse assunto. Não me consta. As áreas técnicas têm a obrigação de estudar, o que não é de bom comportamento é vazar estudo, que não esteja autorizado pelo ministro titular”, declarou Marinho.

Resistência dos ministros em reuniões

Desde o começo da semana, Haddad e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão) têm se reunido com outros colegas do governo e com Lula para discutir os cortes no Orçamento.

Na terça (6/11), por exemplo, o grupo se reuniu com os ministro Carlos Lupi (Previdência) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social). No dia anterior, com Camilo Santana (Educação) e Nísia Trindade (Saúde).

A coluna apurou que os ministros que podem ser atingidos têm demonstrando resistência aos cortes. A maioria alega já trabalharom o orçamento “apertado” e que não vaiconseguir “fazer entregas” com os cortes.