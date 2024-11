A carona de Lula para Gilberto Gil no Rio

Enviado especial ao Rio de Janeiro — O presidente Lula deu carona para o cantor Gilberto Gil na noite do sábado (16/11), na capital fluminense, onde o petista participa dos eventos do G20.

Gil pegou carona no carro presidencial após fazer show no festival “Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza”, organizado pela primeira-dama do país, Rosângela da Silva, a Janja.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Lula e o cantor Gilberto Gil durante Festival Aliança Global, no Rio de Janeiro Ricardo Stuckert/PR 2 de 4 Presidente Lula subiu ao palco do Festival Aliança Global durante apresentação do cantor Gilberto Gil Ricardo Stuckert/PR 3 de 4 Presidente Lula está no Rio de Janeiro para eventos do G20 Ricardo Stuckert/PR 4 de 4 No G20 Social, Lula diz que economia não é “monopólio” de burocrata Reprodução

O festival ocorreu na Praça Mauá, no Centro do Rio de Janeiro. Lula, Janja e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, subiram ao palco durante a apresentação de Gil.

No fim do evento, o presidente ofereceu carona a Gil do local do festival, no Centro, até a casa do cantor, em Copacabana, zona sul da capital fluminense.

Lula seguirá no Rio na segunda-feira (18/11) e terça-feira (19/11), quando participará da cúpula do G20, bloco que reúne as 19 maiores economias do mundo mais a União Africana e a União Europeia.