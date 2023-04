A conversa entre G. Dias e seu sucessor no comando do GSI

Lisboa – O general Gonçalves Dias, o G. Dias, teve uma conversa reservada com o novo ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Capelli.

O encontro entre os dois aconteceu no gabinete do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, na manhã dessa quinta-feira (20/4), um dia após G. Dias pedir demissão do comando do GSI.

À coluna, o ministro da Defesa confirmou a reunião entre Capelli e G. Dias em seu gabinete, em Brasília. Segundo Múcio, foi conversa para passar o bastão do órgão.

Logo após o encontro, o ministro interino do GSI se reuniu, também no Ministério da Defesa, com o general Tomás Paiva, atual comandante do Exército.

“Interinidade vai durar pouco”Em entrevista à coluna em Lisboa, Múcio avaliou que a demissão de G. Dias do GSI foi boa para ele (G. Dias) e defendeu a continuidade do GSI nas mãos de um militar.

O ministro da Defesa afirmou, no entanto, que a interinidade de Ricardo Capelli à frente da pasta “vai durar pouco”. Segundo Múcio, o presidente Lula deve nomear outra pessoa para o GSI.