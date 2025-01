A convite de Putin, Lula deve viajar para Rússia em maio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve viajar para na Rússia, no próximo mês de maio, para celebração dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu naquele mês em 1945. A viagem a Moscou é um convite do presidente russo, Vladimir Putin, com quem Lula conversou por telefone na manhã desta segunda-feira (27).

Segundo a Agência Brasil, a nota do Palácio do Planalto afirma o presidente brasileiro “indicou intenção de comparecer” a Moscou. “O presidente russo ressaltou que se encontrava hoje em São Petersburgo para a celebração dos 80 anos do fim do cerco a Leningrado. Demonstrou satisfação com perspectiva de receber o presidente brasileiro e fortalecer o relacionamento entre o Brasil e a Rússia”, diz a nota.

A comemoração russa, que ocorre em meio a paradas militares nas principais cidades, remonta o momento que as tropas aliadas tomaram Berlim e os representantes do regime nazistas assinaram a rendição. A ocasião marca o fim da guerra na Europa, mas o Japão, aliado da Alemanha, continuou a lutar até 2 de setembro de 1945.