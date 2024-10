A Data FIFA mais monótona dos últimos tempos

Sinceramente, não lembro de uma Data FIFA tão medíocre quanto essa. Nada chamou atenção. Com exceção ao drama vivido pela seleção nigeriana no aeroporto na Líbia, nenhuma história foi legal o suficiente para nos cativar a olhar de forma diferente para um jogador, um time ou um treinador em específico. Na Europa, as favoritas lideram os grupos da Nations League. Na África, nada empolgante em resultados.

Na Ásia, apenas o Uzbequistão, uma seleção que já vinha flertando com uma ida à Copa do Mundo, segue bem. De resto, Irã, Japão, Coreia do Sul… o mesmo blá blá blá que conhecemos se repete. Para América do Sul, não queríamos surpresas. O Brasil fez a obrigação ao vencer Chile e Peru, as piores seleções do continente na atualidade. A Argentina goleou a Bolívia, o que era esperado também. Nenhuma grande surpresa, mais uma vez…

Fora isso, jogadores sempre voltam lesionados na parada para os jogos de seleções. Poxa, não tem uma vantagem. No caso do Brasil então, é ainda mais difícil pelo futebol horroroso que vem praticando até o momento sob o comando de Dorival Júnior.

Como é chata a data FIFA. Ainda bem que voltam os jogos de Brasileirão e por mais que o nível técnico não seja grande coisa, ainda assim o meu e o seu clube irão jogar e todos ficarão felizes com esse retorno, ao menos até o apito final da próxima partida.