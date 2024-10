A dura crítica do pastor Gustavo Bessa à Igreja Lagoinha

O pastor Gustavo Bessa, esposo de Ana Paula Valadão, publicou recentemente uma série de imagens no Instagram criticando o que ele considera desvios da igreja evangélica ocidental. As postagens trazem mensagens impactantes, como “A paixão por almas foi substituída pela paixão por relógios caros” e “A fome pela presença de Deus foi substituída pela fome por fama e reconhecimento humano”.

Gustavo também menciona que o pastor piedoso foi trocado pelo “CEO arrojado”, e que o culto voltado para Deus deu lugar a “shows para entreter as pessoas”.

Internautas interpretaram as postagens como uma crítica velada à própria Igreja Lagoinha, liderada pela família Valadão, gerando debates acalorados nas redes sociais. Muitos viram as reflexões de Gustavo como uma denúncia da comercialização da fé e dos excessos na busca por poder e influência no meio evangélico.

A postagem reacendeu discussões sobre a autenticidade espiritual e o foco das igrejas evangélicas contemporâneas no Brasil, especialmente em relação à crescente popularização de líderes religiosos como figuras públicas e empresários.

