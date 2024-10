A estratégia de Marçal ao adotar versão light no debate da Globo

Candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal supreendeu as campanhas de seus adversários ao priorizar uma postura “light” durante o debate da TV Globo, na noite da quinta-feira (4/10).

Nos dois primeiros blocos do confronto, o ex-coach adotou um tom mais contido, o que provocou surpresa nos adversários, que esperavam que o candidato do PRTB iria “aprontar” no debate.

Pablo Marçal (PRTB) insinua que Guilherme Boulos (PSol) tenha ligação com drogas durante debate à Prefeitura de SP da Band

Pablo Marçal ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro

Pablo Marçal durante entrevista coletiva após o debate da Band em São Paulo

Pablo Marçal discursa no palanque de Tarcísio de Freitas em 2022

João Doria e Pablo Marçal

Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSol) em debate da Band

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) anuncia Pablo Marçal na Câmara dos Deputados

Pablo Marçal é o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo

Embora sejam adversários na disputa eleitoral em SP, Pablo Marçal e Marina Helena (Novo) já fizeram algumas dobradinhas em debates

Marçal junto do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS)

A deputada estadual bolsonarista Dani Alonso (PL-SP) se diz amiga de Pablo Marçal

Pablo Marçal conversa com o senador Sergio Moro

Marçal só encarnou um comportamento um pouco mais agressivo no terceiro bloco, após ser provocado por Guilherme Boulos (PSol). O psolista questionou justamente a versão light adotada pelo ex-coach no confronto.

Apesar do embate com Boulos que se seguiu a partir do terceiro bloco, o ex-coach não radicalizou seu compartamento em nenhum momento do debate, como chegou a fazer em outros confrontos.

A estratégia de Marçal Segundo auxiliares de Marçal, o candidato do PRTB tentou priorizar um tom mais ameno durante o debate em uma estratégia para tentar “reduzir” ou pelo menos “estabilizar” sua rejeição entre o eleitorado.

Na pesquisa Datafolha divulgada horas antes do debate, na quinta, a rejeição do ex-coach cresceu de 48% para 53%, o que tornou Marçal o candidato a prefeito de São Paulo mais rejeitado no levantamento.

Aliados de Marçal dizem que o perfil adotado no debate também visou passar uma imagem de “credibilidade” e “equilíbrio”, o que, na avaliação da campanha do ex-coach, pode ajudá-lo a atrair eleitores indecisos na reta final.