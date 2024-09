A estratégia do PL para turbinar a candidatura de Ramagem no Rio

1 de 1 bolsonaro e ramagem junto após divulgação do áudio gravado pelo pré-candidato a prefeito do rio de janeiro (reprodução) – Foto: nullJair Bolsonaro irá intensificar sua presença no Rio de Janeiro, ao lado de Alexandre Ramagem, antes do primeiro turno da eleição. A estadia fixa do ex-presidente na capital fluminense entre os dias 1º a 5 de outubro faz parte de uma estratégia do PL para turbinar a candidatura de Ramagem.

O último Datafolha mostrou que Eduardo Paes, candidato à reeleição pelo PSD, está com 59% das intenções de voto, enquanto Ramagem está com 17%. No cenário atual, não haverá segundo turno.

A intensificação da presença de Bolsonaro no Rio tem o objetivo de mudar o cenário e tentar levar o candidato do PL para o segundo turno.

Mesmo que dentro do partido haja o entendimento que Ramagem não venceria Eduardo Paes em um possível segundo turno, o PL gostaria, ao menos, de que o candidato passasse do primeiro turno.

A provável derrota de Ramagem no Rio, com 17% das intenções de voto, já no primeiro turno, dói mais na família Bolsonaro porque a cidade é berço eleitoral de Jair, Flávio e Carlos.

