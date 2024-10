A evolução profissional de Felipe Gomes, Como um Ex-Bancário se Tornou Referência em Nutrição

A trajetória de Felipe Gomes, nutricionista especializado em nutrição aplicada ao exercício físico, é marcada por uma transformação profissional guiada por uma paixão pessoal pela saúde e bem-estar. Com formação em Nutrição pelo Centro Universitário São Camilo e pós-graduação pela Escola de Esportes e Educação Física da USP (EEFE-USP), Felipe hoje é referência no atendimento de pacientes que buscam emagrecimento, hipertrofia, qualidade de vida e performance esportiva. Além disso, possui formação em Publicidade e Propaganda e exerce papel de docente na pós-graduação em Nutrição e Performance Esportiva da Master Pós, vinculada ao Grupo Verbo Educacional.

Atendendo atualmente em seu consultório particular na zona sul de São Paulo, Felipe acompanha de perto atletas de modalidades como Jiu-Jitsu, Muay-Thai e bodybuilding, direcionando seu trabalho para a otimização da performance e do rendimento físico. Contudo, sua trajetória até o mundo da nutrição foi marcada por um percurso distinto. Felipe trabalhou por oito anos no setor bancário, ocupando cargos de gerência em instituições como Santander e Itaú. “Eu não me identificava com o tipo de trabalho que realizava”, afirma. Foi então que decidiu transformar o interesse pessoal pela musculação e a alimentação saudável em uma nova carreira. “A nutrição era algo que eu já vivia na minha rotina pessoal, e vi uma oportunidade de fazer disso meu trabalho, algo que viveria 24 horas por dia.”

Para Felipe, a trajetória na nutrição esportiva trouxe desafios que vão além do conhecimento técnico. Como profissional, ele ressalta a importância de inovação constante, buscando sempre oferecer conteúdos práticos e relevantes que incentivem seus pacientes a se manterem engajados. “O maior desafio é estar sempre inovando para manter o interesse dos pacientes no tratamento e ajudar a alcançar os melhores resultados possíveis”, explica. Além do trabalho clínico, Felipe se dedica a disseminar conhecimento nas redes sociais, onde compartilha conteúdos voltados ao público interessado em saúde e performance.

A história de Felipe Gomes é um exemplo de como uma mudança de carreira, mesmo que radical, pode resultar em realização profissional e satisfação pessoal. Combinando experiência acadêmica, prática clínica e um olhar estratégico de comunicação, ele se destaca no mercado da nutrição esportiva, ajudando seus pacientes a atingirem suas metas de forma segura e efetiva.

