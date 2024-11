A fábula do lobo que obedeceu à ordem do dono do apito

Ouve-se sempre que a extrema-direita amarga algum revés de grande monta: “Olha aí, estão querendo polarizar de novo”. Como se a polarização política tivesse amainado. Ou como se ela fosse alimentada unicamente por Lula, seus discípulos e a esquerda.

Há dois anos, Lula só derrotou Bolsonaro porque contou com o apoio de parte da direita dita civilizada. A polarização não se deu entre a esquerda e a direita, mas entre os que não ligavam para a sorte da democracia em perigo e os que queriam preservá-la.

O ataque a bomba na semana passada ao prédio do Supremo Tribunal Federal foi obra de um bolsonarista inconformado com a vitória da democracia. Para defender-se, Bolsonaro condenou o ataque e o atribuiu à ação tresloucada de um lobo solitário.

Lobo solitário não surge do nada, de alguma matilha ele saiu, observa argutamente o professor de história Francisco Rodrigues de Alencar Filho, conhecido como Chico Alencar (PSOL), deputado federal no seu quinto mandato pelo Rio de Janeiro.

Francisco Wanderley Luiz, o lobo, nunca se envolvera com política. Com o tempo, como contou sua ex-mulher, Margarete Versino, mãe dos seus dois filhos, ele começou a mudar de atitude. Quando Bolsonaro não se reelegeu, Francisco “enlouqueceu”.

Pelo visto, não só ele. Daiane Dias, com quem Francisco vivia em uma casa de 50 metros quadrados no município de Rio do Sul, Santa Catarina, foi hospitalizada em estado grave no último fim de semana. Daiane ateou fogo na casa e nela mesma.

Em depoimento à Polícia Federal antes de tentar se imolar, Daiane disse que o plano de Francisco Wanderley era matar o ministro Alexandre de Moraes. A mãe de Francisco, de 89 anos, já foi levada ao médico duas vezes desde o episódio das bombas.

Existem à venda nas melhores lojas do ramo apitos para chamar vários tipos de animais, inclusive lobos, e existem à caça deles exímios apitadores. Francisco teve a infelicidade de obedecer à ordem que escutou. Destruiu-se e destruiu sua família.