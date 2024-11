A Família Sagrada: O Legado de Mr. Catra e a Continuidade de um Coletivo Musical Transformador

Quem diria que o funk carioca, um dos ritmos mais pulsantes e autênticos do Brasil, ainda teria o poder de transformar vidas anos após a morte de um de seus maiores ícones? Em 2018, a morte de Mr. Catra, fundador do coletivo musical Família Sagrada, não apagou seu impacto na cena musical brasileira. Hoje, sob a liderança de Wanderson Francisco (conhecido como WF), a Família Sagrada se reinventa, integrando diferentes gêneros como rap, trap e funk, criando uma mensagem social que atravessa gerações e fortalece suas raízes.

O grupo conta com talentos de peso como Big Jotta, Dennis, Kamikaz e Alfina WF, que juntos com WFformam a Família Sagrada. Com letras marcantes e produções que conectam o público à realidade das comunidades, esses artistas mantêm vivo o espírito de união e resistência que Catra sempre pregou. Cada integrante traz uma força única: Big Jotta, com sua poesia contundente; Dennis, com batidas que traduzem a alma das periferias; Kamikaz, com sua produção e presença energética; e Alfina WF, que une tradição e modernidade em sua voz. Juntos, eles são a cara do coletivo, provando que o legado do “Rei do Funk” segue mais relevante do que nunca.

A música “Humildade e Disciplina”, lançada por WF em homenagem a Catra, é um exemplo claro de como o coletivo continua a inspirar jovens e artistas emergentes. Além disso, projetos como Guerreiros da Guia, que oferece oportunidades para jovens das comunidades cariocas, mostram o compromisso da Família Sagrada em usar a música como ferramenta de transformação social.



Big Jotta

Um ponto de mistério e esperança envolve a possível aparição do Dr. Rocha, que foi o primeiro parceiro de Mr. Catra e está desaparecido há anos. Sua contribuição histórica e a força de seu nome ainda são lembradas pelos membros do coletivo e fãs. Há um desejo coletivo de que ele retorne, trazendo ainda mais força para a Família Sagrada e reforçando o elo entre passado, presente e futuro do grupo. Com essa formação renovada e a continuidade de seus projetos sociais, a Família Sagrada demonstra que é muito mais do que música, é um movimento de resistência, transformação e esperança para as gerações que estão por vir.

O Legado de Mr. Catra: Um Ícone do Funk Brasileiro

Mr. Catra, com seu estilo irreverente e letras carregadas de reflexão social, construiu uma carreira que ultrapassou as fronteiras do funk. Nascido e criado no Morro do Borel no bairro da Tijuca, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, Catra se destacou por sua autenticidade, suas rimas afiadas e sua visão sobre a realidade das comunidades cariocas. Mais do que um cantor de funk, ele foi um mentor para muitos jovens artistas e um verdadeiro líder da cena musical carioca. Em 2005, fundou a Família Sagrada, um coletivo que não apenas produzia música, mas também defendia valores de humildade, respeito e disciplina. Após sua morte, a Família Sagrada continuou a expandir seus horizontes, com o foco não apenas na música, mas também em projetos de impacto social. “Humildade e Disciplina”, lançada por WF, é uma clara homenagem a esses princípios que Catra tanto prezava.



@Dennisdjmc

A Continuidade do Coletivo Sob a Liderança de WF

Quando Mr Catra faleceu, muitos temiam que o legado da Família Sagrada pudesse se perder. No entanto, Wanderson Francisco, conhecido no meio artístico como WF, assumiu a liderança do coletivo e garantiu que o trabalho de Mr Catra seguisse firme. Ele, com seu próprio talento musical e visão, promoveu uma evolução na sonoridade do coletivo, incorporando novos estilos como trap e rap, mas sem jamais perder a essência que Catra deixou. A música “Humildade e Disciplina” não apenas reflete os valores da Família Sagrada, mas também marca o renascimento de um legado que transcende a figura de Catra, estendendo-se a novos artistas e novas formas de expressão musical.

WF também tem sido responsável por promover artistas emergentes da nova geração, como WL Menezes, que continua o trabalho dentro do coletivo. A presença de WL no palco, bem como o apoio de outros membros da Família Sagrada, fortalece ainda mais a ideia de que a música pode ser um veículo de transformação social.

Projetos Sociais: A Missão de Transformar Através da Arte

Um dos principais legados de Mr Catra foi o seu compromisso com a transformação social através da música. Desde os primeiros dias de sua carreira, Mr Catra acreditava que a música poderia ser mais do que apenas entretenimento; ela poderia ser uma ferramenta para mudar realidades. Esse princípio continua vivo com projetos como o Guerreiros da Guia, o qual tem como seu coordenador Adailton um homem, simples pé no chão, RAIZ, humilde e apaixonado pelo que faz, com muita humanidade, amor e respeito, mantém essa iniciativa focada no Complexo do Lins, que visa oferecer aos jovens da comunidade oportunidades educacionais e artísticas, além de um apoio psicológico e social crucial para aqueles que vivem em condições de vulnerabilidade.

Além disso, o coletivo também trabalha para proporcionar a esses jovens a chance de expressar suas próprias histórias, incentivando-os a participar ativamente da criação musical e cultural. O projeto tem ganhado notoriedade por oferecer novas perspectivas e oportunidades aos jovens de comunidades marginalizadas, rompendo ciclos de violência e oferecendo uma alternativa saudável de expressão e desenvolvimento pessoal.

O Impacto Cultural e Musical da Família Sagrada

A Família Sagrada não é apenas um grupo musical; é uma verdadeira escola de vida para muitos jovens artistas. Com mais de 18 anos de história, o coletivo já formou parcerias com nomes de peso da música nacional e internacional, como os Racionais MCs, Marcelo D2 e LilJon. No entanto, a maior contribuição da Família Sagrada continua sendo sua capacidade de unir pessoas e transformar vidas por meio da arte.

Infelizmente, Mr. Catra, o fundador e idealizador do coletivo, partiu cedo, deixando incompleta sua visão de unir artistas e comunidades sob a bandeira da música e da resistência social. Após todo esse tempo, o coletivo se reorganizou e despertou para realizar o sonho de Catra: a volta da FSF – Família Sagrada Família e a união definitiva do grupo. Esse momento marca um renascimento, reafirmando o legado deixado por Catra e consolidando o compromisso do coletivo com sua missão original.

O estilo musical híbrido do grupo, que mistura funk, rap e trap, permite que o coletivo dialogue com diversas gerações e estilos. Mais do que apenas ritmo, a Família Sagrada continua sendo uma plataforma de resistência e reflexão, abordando questões sociais relevantes como desigualdade, violência urbana e a luta por um futuro melhor para as comunidades periféricas.

A volta da FSF simboliza a força do legado deMr.Catra e a importância de manter viva sua missão. Com a união dos novos integrantes e o resgate da essência do coletivo, a Família Sagrada segue transformando vidas e mostrando que a música, mais do que uma arte, é uma ferramenta poderosa de transformação social e de esperança para o futuro.

O Futuro da Família Sagrada e seu Legado Vivo

O legado de Mr. Catra está mais vivo do que nunca. Embora a perda do cantor tenha sido um golpe para a cena musical brasileira, a Família Sagrada continua a honrar seu nome e sua filosofia. Sob a liderança de WF, o coletivo permanece fiel aos princípios de Catra, ao mesmo tempo que se adapta às novas demandas do cenário musical. Com projetos como Guerreiros da Guia e a ascensão de novos artistas, a Família Sagrada não é apenas um grupo musical, mas um movimento que busca mudar realidades e oferecer novas oportunidades por meio da arte. A missão de Catra de usar a música como um veículo de transformação social continua, e sua mensagem de humildade e disciplina ressoa mais forte do que nunca.

A Família Sagrada permanece como um exemplo de como a música pode ser um reflexo da sociedade, e, mais importante, uma força capaz de mudar vidas para sempre.

Fonte: revistabx.com