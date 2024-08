A Fazenda 16: filha de Arlindo Cruz estará no reality da Record

Faltando um mês para a estreia de A Fazenda 16, os nomes dos possíveis participantes da temporada já começaram a pipocar. A coluna Fábia Oliveira, sempre atenta quando o assunto é reality show, descobriu mais uma pessoa que estará no elenco. E como não somos baú para qualquer segredos, vamos revelar agora, com exclusividade.

Uma das mulheres presentes no reality rural é ninguém mais, ninguém menos que Flora Cruz. Sim, caros leitores. Estamos falando da filha do cantor e compositor Arlindo Cruz.

Flora tem 21 anos e é a caçula de Arlindo e Babi Cruz. A jovem comanda uma marca com itens do artista, chamada Lojão Meu Lugar. A loja vende roupas com estampas ligadas ao pai e também outros artigos como canecas e porta copos.

2 de 9

Flora é a caçula de Arlindo Cruz

Foto: Instagram/Reprodução

3 de 9

Arlindo Cruz e a filha Flora Cruz

Reprodução/ Redes sociais

4 de 9

Babi Cruz e Flora Cruz

Foto: Instagram/Reprodução

5 de 9

Arlindo e Flora Cruz

Reprodução/Instagram

6 de 9

Arlindo e a filha Flora Cruz

7 de 9

Este é Ridan, filho de Flora Cruz

Instagram/Reprodução

8 de 9

Flora e o filho

Instagram/Reprodução

9 de 9

Flora e Alexandre em 2019

Jaqueline Borges/Divulgação

Apesar de nova, Flora Cruz também é mãe do pequeno Ridan, fruto do relacionamento de dois anos com o pagodeiro Alexandre Nascimento. Na época, ela tinha 15 anos.

No Instagram, a filha de Arlindo Cruz acumula mais de 180 mil seguidores. Na rede, ela fala sobre moda, maternidade, autoestima e mostra o seu lifestyle. Na bio, ela descreve: “Você é dona de todo poder que precisa e aqui te provo isso”.

Outros nomes em A Fazenda 16 Flora Cruz não foi a primeira participante revelada por esta colunista que vos escreve. Alguns nomes do elenco que descobrimos são: o ex-jogador de futebol José Eduardo Bischofe, conhecido como Zé Love; a ex-assistente de palco do Domingo Legal, no SBT, Diana Santana; a rainha do brega-funk e segunda eliminada de A Grande Conquista 2, MC Mari e a apresentadora Hariane Fonseca.

Na última quinta-feira (15/8),

Rodrigo Carelli casou um furor nas redes sociais, ao soltar uma pista da primeira participante da próxima edição de A Fazenda. O diretor do reality rural da Record afirmou que a moça já namorou um artista muito amado pelo Brasil.

“Uma das futuras peoas teve apenas um registro profissional na sua carteira de trabalho. E já teve um affair com um cantor amado pelo Brasil. Quem é ela”, escreveu no X levantando inúmeras suspeitas.

Esta modesta coluna, que sempre está de olho em tudo, sacou que a mulher da charada pode se tratar de Flor Fernandez. A apresentadora iniciou e seguiu carreira no SBT, o que dá a entender que pode ser seu único registro na Carteira de Trabalho.

“Foi meu primeiro e único emprego. TVS/SBT é meu único registro em carteira. Agora sou PJ [Pessoa Jurídica], mas só trabalhei no SBT”, frisou para Fefito, do TV Fama, na Rede TV!, no ano passado.

Há três anos, a famosa contou ter vivido um romance com Amado Batista longe dos holofotes, mas que não virou uma relação formal. “Tem pegada, viu? O Amado Batista me conquistou, mas hoje é só um coleguinha. Posso falar? Até para mim [nós fomos um casal improvável]. Ele levou meses me conquistando”, comentou no Fofocalizando, do SBT, em 2021.