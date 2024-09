A Fazenda 16: Flor Fernandez choca a web ao revelar salário no SBT

Depois de contar o verdadeiro motivo da demissão do Fofocalizando, no SBT, em A Fazenda 16, Flor Fernandez resolveu revelar, desta vez, quanto ganhava no programa que dividia com Leo Dias, Gabriela Cabrini e Gabriel Cartolano.

O assunto surgiu durante uma conversa com Gizelly Bicalho, que questionou qual era o salário da apresentadora na atração da emissora de Silvio Santos. Sem pestanejar, Flor respondeu: R$ 20 mil.

A artista começou no canal em 1980, passando pelo Caldeirão da Sorte, Programa do Bozo e Show de Calouros. Ela ainda atuou no Programa Silvio Santos.

Agora, no reality rural da Record, Fernandez vem contando episódios da época que trabalhava do lado do dono do Baú. Recentemente, ela deu detalhes de como foi a saída do SBT.

“Fui demitida por pura militância”, disse para o ex-jogador. A antiga jurada do Show de Calouros ainda expôs que, por ter opinião distinta dos outros companheiros de atração, era deixada de lado na hora de fazer publicidades.

“Se eu penso diferente, não posso fazer o merchan [a propaganda]. Eu tenho amigos gays, jamais julgo”, falou num bate-papo com Zé Love em outra ocasião, destacando que não é uma pessoa preconceituosa.

Suelen Gervário tenta explicar para Flor Fernandez suas falas racistas

Suelen Gervário colocou o dedo na cara de Flor Fernandez durante discussão

Suelen Gervário se irritou com as falas de Flor Fernandez

Na última quarta-feira (25/9), Flor Fernandez escapou da berlinda em A Fazenda 16, ganhando a Prova do Fazendeiro da semana. A famosa já foi acusada por Suelen Gervásio e Flora Cruz de ser racista e homofóbica, correndo risco de ser uma das indicadas para a Roça.