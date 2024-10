A Fazenda 16: Raquel teve ‘dor súbita’ e está hospitalizada, informa boletim médico

(FOLHAPRESS) – Após ser desclassificada da Fazenda 16 na noite do último domingo (7), Raquel Brito está sendo submetida a uma bateria de exames.

Ainda não se sabe o que a irmã de Davi Brito tem, mas ela passou mal com “dor súbita torácica”, durante uma prova e precisou ser hospitalizada.

De acordo com o boletim assinado pelo médico do programa, Leandro Santini Echenique, a ex-participante do reality show está passando por exames laboratoriais e de imagem. Raquel também está tomando medicamentos para dor. “Necessita permanecer em repouso e hospitalizada neste momento”, informa o relatório médico.