A Fazenda 16: Record se pronuncia sobre coceira de Raquel Brito

A influenciadora Raquel Brito, irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, tem chamado a atenção durante sua participação em A Fazenda 16, da Record. A baiana gerou comentários nas redes sociais e entre os telespectadores por constantemente coçar suas partes íntimas, comportamento que se tornou alvo de discussão e preocupação entre o público.

Vários vídeos da influenciadora sofrendo com a coceira viralizaram nas redes sociais. Diante da repercussão, a Record, que até então não havia se pronunciado sobre o assunto, quebrou o silêncio e comentou sobre a possibilidade de atendimento médico para a peoa.

A assessoria da emissora disse ao portal Glow News que “atendimentos médicos e diagnósticos são confidenciais; a emissora não pode divulgar publicamente”.

Recenemente, ex-BBB e médica ginecologista Marcela Mc Gowan falou sobre a situação e explicou algumas possíveis causas do incômodo.

“Embora a candidíase seja sim uma frequente causadora de coceira nessa região, existem outras situações que podem levar a isso. Como, por exemplo, os quadros de alergia, que podem ser desencadeadas pelo contato com algum produto químico, como, por exemplo, o sabonete que está sendo usado para lavar ali a região, ou até mesmo o produto usado para lavar a calcinha que ela estiver usando”, declarou Marcela.

Marcela Mc Gowan ainda destacou a importância de levar em conta a nova rotina de Raquel no reality. Isso porque o confinamento em um novo lugar causa mudanças no estilo de vida, na higiene, na alimentação, nas roupas e no estresse, o que pode influenciar a saúde íntima.

“Isso não deveria ser motivo de chacota. Então se você tem algum tipo de coceira na sua região vulvar, precisa sim procurar ajuda, investigar e tratar. Mas isso não deve ser levado como algo nojento ou inadequado, apenas como um sintoma que precisa de olhar e de orientação”, completou.