A Fazenda 16: saiba curiosidades da próxima edição do reality rural

Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda, deu alguns spoilers sobre a nova edição do reality rural da Record TV. Durante o Aquecendo o Feno, com Lucas Selfie e Márcia Fu, o profissional contou alguns detalhes e afirmou que Davi Brito não estará no elenco deste ano, assim como nenhum outro campeão de outros programas.

“Eu não disse que não terá ex-participantes na sede. Pode ter ex-realities já na sede. Hoje, muitas celebridades são ex-participantes de reality show, e ex de ex também”, disse destacando que tem um ex-BBB entre os participantes.

No bate-papo, Carelli garantiu que está escalado um atleta, uma pessoa que teve um relacionamento conturbado e uma personalidade da internet, que viralizou recentemente por conta de um barraco, além de duas personalidades famosas no Kwai.

A coluna Fábia Oliveira chegou a contar, com exclusividade, que o ex-jogador de futebol José Eduardo Bischofe, conhecido como Zé Love, estaria em A Fazenda 16. O boleiro ganhou destaqyue no Santos, ao lado de Neymar, quando ganhou a Libertadores, em 2011.

No Paiol, quatro homens e quatro mulheres vão disputar quatro vagas na sede de Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. O setor será incrementado e passará a ser o Rancho, depois do público escolher quem fica. Ao todo, A Fazenda 16 vai reunir 24 participantes, o maior número entre todas as edições.

Rodrigo Carelli destacou que pretender apimentar a primeira semana do reality, criando um climão entre os peões, incentivando tretas e interações, do jeito que o público gosta. Os quartos terão uma decoração diferente e serão bem coloridos. As festas vão ser embaladas por temas de filmes.

Por fim, o diretor de A Fazenda lembrou que o elenco já está fechado, embora alguns famosos ainda estejam resolvendo situações burocráticas e não assinaram o contrato. Questionado por Márcia Fu se existe a possibilidade da lista ser alterada, ele declarou que sim e revelou que tem celebridades que vão ficar de stand-by, caso alguém desista ou seja desclassificado. Eita!

A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na Record, e se estende até próximo ao Natal.