“A final não está definida”, diz técnico do Vitória Feminino após derrota no jogo de ida

Após a partida, o técnico do Vitória, Anderson Magalhães, disse que a equipe rubro-negra tomou o 1 a 0 por “um lance bobo” e que agora é trabalhar para ser mais “efetivo” no jogo de volta da final.

Nesta quarta-feira (6), no Estádio Municipal Reitor Edgard Santos, em Simões Filho, o Bahia contou com um gol de Ary, venceu o Vitória por 1 a 0 e largou na frente na final do Campeonato Baiano Feminino.

O treinador das Leoas também comentou a atuação da atacante Geisi, artilheira do Baianão.

“A gente sabia que o Bahia montaria estratégias para neutralizar as nossas jogadoras como nós também fizemos. Tivemos que fazer algumas alterações devido a um atleta que sentiu. Então, a gente teve que puxar Geisi um pouco mais para ficar centralizada porque não tem tanto poder de marcação, mas é como a gente falou: é trabalhar que na próxima partida, se Deus quiser, vai dar tudo certo”, comentou o treinador rubro-negro.

Com o resultado, o Bahia joga pelo empate para ficar com o título do Baianão de 2024. A partida de volta está marcado para o dia 16 de novembro, sábado, às 15h, no Estádio de Pituaçu, em Salvador.