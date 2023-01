A Globo fechou acordo com a Fifa para exibir o Mundial de Clubes

Como era de se esperar, a Globo confirmou os direitos de transmissão do Mundial de Clubes, de 1 a 11 de fevereiro, no Marrocos, informa o GE.

Havia uma disputa intensa por esse torneio, mas – como publicamos aqui – a Globo entrou com a “faca nos dentes” para assegurar os direitos, mirando um possível confronto entre Flamengo e Real Madrid.

Ficou acertado que o canal SporTV exibirá todos os jogos do torneio, enquanto a Globo focará nas partidas do Flamengo, que estreia no dia 7 de fevereiro, contra o vencedor de Wydad Casablanca x Al Hilal.

A exemplo do Flamengo, o Madrid também entra na semifinal, enfrentando o vencedor de Auckland City e Seattle Sounders.

O Mundial de Clubes terá, paralelamente, a transmissão pela CazéTV, do streamer Casimiro Miguel. Recorde-se que esse canal, pelo Youtube, exibiu 22 jogos da Copa do Mundo do Catar, onde bateu o recorde de dispositivos conectados simultaneamente em uma live, durante Brasil x Croácia, com 6,9 milhões de usuários assistindo em tempo real.

