A história por trás da foto do pastor de mãos dadas com a esposa no altar vai te surpreender

O ministério AD Semear em Cristo, liderado pelo pastor João Caetano e sua esposa, pastora Flávia Lisboa, vem promovendo um enorme impacto nas cidades de Goiânia – GO, e Miguel Pereira – RJ. Com igrejas estabelecidas em ambas as localidades, o casal tem se dedicado a pregar a volta de Jesus.

A nova congregação em Miguel Pereira, fundada há cinco meses, já celebrou a conversão de 320 novas almas, confirmando o compromisso com a missão de evangelização e transformação espiritual.

Além do trabalho local, o Pastor João Caetano mantém uma agenda intensa por todo o Brasil, sempre acompanhado pela esposa. Suas viagens têm sido uma extensão do ministério, alcançando diversas cidades e fortalecendo a fé de comunidades por onde passam. A presença constante da Pastora Flávia ao lado do marido reflete o compromisso e a parceria do casal, que atua com grande unidade e propósito.

Com uma liderança acolhedora e comprometida, o ministério de João Caetano e Flávia Lisboa tornou-se referência em apoio espiritual e restauração familiar. Seja em Goiás ou em Miguel Pereira, a AD Semear em Cristo tem sido um espaço de acolhimento e fé, promovendo valores cristãos e fortalecendo os laços comunitários com um trabalho que segue impactando vidas e transformando histórias.

