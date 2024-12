No dia 17 de dezembro, o Bairro Santa Regina vivenciou um momento histórico com a inauguração oficial do Parque Ecológico Cesino Bernardino, um espaço planejado para oferecer lazer, saúde e convivência à comunidade. A cerimônia, realizada às 19h, reuniu moradores e autoridades locais para celebrar a entrega desse importante equipamento público.

Localizado no coração do bairro, o parque trouxe uma infraestrutura completa para os moradores, com um chafariz central, quiosques, parquinhos infantis, uma academia ao ar livre, além de quadras de areia e poliesportiva. O espaço foi equipado com rede de iluminação moderna, bancos novos, lixeiras e um projeto de arborização e paisagismo que prioriza o bem-estar e a sustentabilidade.

Homenagem ao pastor Cesino Bernardino

O parque foi nomeado em homenagem ao pastor Cesino Bernardino, nascido em Imbituba, em 29 de novembro de 1934. Bernardino foi uma figura marcante na história de Camboriú, sendo o fundador e presidente do Congresso Gideões Missionários da Última Hora, idealizado no final da década de 1970.

Naquele período, Cesino Bernardino, recém-chegado à cidade para assumir a liderança da Igreja Assembleia de Deus, enfrentava grandes desafios financeiros na congregação. Sua iniciativa visionária resultou na criação do congresso missionário, que ao longo dos anos cresceu e se consolidou como o maior evento do tipo no mundo, atraindo milhares de fiéis de todo o Brasil e do exterior para Camboriú e região.

The post A homenagem da Prefeitura de Camboriú ao pastor Cesino Bernardino appeared first on Fuxico Gospel.