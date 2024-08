A Importância da Especialização para Conteúdo de Qualidade na Saúde: Um Olhar Profissional

No atual cenário da saúde, a busca por especialização tornou-se não apenas uma vantagem competitiva, mas uma necessidade para os profissionais que desejam oferecer um atendimento de qualidade e diferenciado. A constante evolução das práticas clínicas, associada ao avanço tecnológico, exige que nutricionistas, médicos, biomédicos, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde mantenham-se atualizados e bem informados.

A Clínica de Nutrição Especializada Evie Mandelbaum, com mais de 22 anos de atuação e pioneira em Cursos de Extensão Universitária para Nutricionistas e outros profissionais da saúde, é um exemplo de como a especialização pode transformar a carreira desses profissionais. Com uma trajetória marcada pela capacitação de mais de 65 mil profissionais em todo o Brasil, a clínica destaca a importância da formação contínua.

Evie Mandelbaum, fundadora da clínica, afirma: “A qualidade no atendimento não surge do acaso. Ela é fruto de anos de estudo, dedicação e, acima de tudo, da vontade de se reinventar constantemente. A especialização não apenas melhora a prática clínica, mas também fortalece a confiança do paciente, que sente a segurança de estar sendo atendido por um profissional qualificado.”

A necessidade de se especializar é ainda mais evidente diante do crescimento da oferta de informação, que muitas vezes pode ser confusa ou inadequada. “Estamos vivendo em uma era em que o acesso à informação é amplo, mas nem sempre o que está disponível é de qualidade. Os profissionais precisam estar preparados para filtrar, aplicar e inovar com base em evidências científicas, e isso só é possível com uma formação sólida e contínua”, explica Mandelbaum.

Para reforçar essa importância, a Clínica Evie Mandelbaum promove o PROSPERA CONSULTÓRIO 2024, o maior evento exclusivo para profissionais da saúde que atendem em consultório. O evento, que ocorrerá nos dias 22 e 23 de novembro em São Paulo, oferece uma experiência imersiva de dois dias, abordando temas cruciais como o uso da inteligência artificial no consultório, precificação de consultas, conformidade com a LGPD, condutas inovadoras, fortalecimento da marca pessoal e networking.

Evie Mandelbaum acrescenta: “O PROSPERA CONSULTÓRIO é mais do que um evento, é uma oportunidade única para os profissionais da saúde se conectarem com as melhores práticas e inovarem em suas áreas. Queremos que eles saiam dessa experiência com uma mentalidade renovada, prontos para enfrentar os desafios do mercado e alavancar seus consultórios.”

O compromisso com a educação continuada e a qualidade no atendimento é o que distingue os profissionais de saúde que se destacam no mercado. A especialização, como enfatiza Evie Mandelbaum, não é apenas uma escolha, mas uma responsabilidade para quem deseja oferecer o melhor para seus pacientes.

Para mais informações e inscrições no PROSPERA CONSULTÓRIO 2024, acesse https://prospera.eviemandelbaum.com.br.