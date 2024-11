A Importância de ingredientes naturais e Cruelty-Free no cuidado pessoal

A crescente demanda por cosméticos sustentáveis e cruelty-free está moldando o mercado de cuidados pessoais, com marcas como Cadeaux Brasil liderando a revolução verde ao unir qualidade, bem-estar e responsabilidade ambiental

Em tempos em que a consciência ambiental e o bem-estar animal ganham destaque, o mercado de produtos de beleza e cuidado pessoal tem se transformado. Ingredientes naturais e produtos cruelty-free — aqueles que não são testados em animais — estão cada vez mais em alta. Segundo a GlobalData, 41% dos consumidores globais estão dispostos a pagar mais por produtos éticos e sustentáveis, revelando a força desse movimento.

A Cadeaux Brasil, especialista em cosméticos artesanais, destaca-se nesse cenário com uma linha completa de produtos feitos à mão, utilizando ingredientes naturais e seguindo o conceito cruelty-free. Para Rebeca Galhardo, especialista em criação de fragrâncias e à frente da Cadeaux, “a sustentabilidade não é apenas uma tendência, é uma necessidade. Nossos produtos são criados com ingredientes naturais cuidadosamente selecionados para garantir o cuidado não só com a pele, mas também com o meio ambiente.”

A preferência por produtos livres de testes em animais tem crescido exponencialmente. Dados da Grand View Research estimam que o mercado global de cosméticos veganos alcance US$ 21,4 bilhões até 2025. O Brasil, em particular, é um dos maiores mercados de beleza do mundo, com uma demanda crescente por produtos que aliam qualidade e responsabilidade ambiental. Marcas como Cadeaux Brasil, que combinam essas qualidades, estão liderando essa revolução verde no cuidado pessoal.

A utilização de ingredientes naturais, como óleos essenciais e manteigas vegetais, não só melhora a experiência sensorial do consumidor, mas também proporciona benefícios reais à saúde da pele, minimizando reações alérgicas e o uso de químicos agressivos. “Nós acreditamos no poder da natureza para promover o bem-estar”, afirma Rebeca Galhardo. “Cada produto é pensado para criar uma experiência de cuidado e bem-estar, respeitando o corpo e o planeta,” destaca Rebeca Galhardo. Na Cadeaux Brasil, ingredientes como manteiga de karité, óleo de coco e extratos botânicos são usados para criar produtos que hidratam profundamente a pele, promovem relaxamento e não causam danos ao meio ambiente.

O impacto da escolha por produtos naturais vai além da beleza. Um estudo do Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics revelou que o uso de cosméticos convencionais pode aumentar a exposição a substâncias tóxicas, como parabenos e ftalatos. A substituição por alternativas naturais reduz significativamente essa exposição, promovendo saúde a longo prazo.

Além disso, o movimento cruelty-free é uma tendência crescente. Segundo a PETA, mais de 40 países já baniram testes em animais para cosméticos. No Brasil, apesar de não haver uma proibição nacional, várias marcas, como Cadeaux, têm adotado práticas éticas e transparentes. “O consumidor de hoje está muito mais consciente e exigente. Ele quer saber de onde vem cada ingrediente e como o produto foi desenvolvido,” afirma Rebeca.

A Cadeaux Brasil acredita que, ao optar por ingredientes naturais e processos livres de crueldade animal, é possível aliar responsabilidade social e qualidade. “Estamos comprometidos com a sustentabilidade e a transparência em cada etapa de produção, desde a escolha dos fornecedores até o produto final. Nosso objetivo é oferecer uma experiência de cuidado que seja benéfica para a pele, a mente e o planeta,” completa Rebeca.