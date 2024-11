A inesperada razão que levou Jude Law a mudar fisicamente para novo filme

Jude Law é um dos protagonistas do filme A Ordem, que também conta com Nicholas Hoult, Jurnee Smollett, Tye Sheridan e Marc Maron no elenco.

Para este papel, o ator deixou de lado seu habitual carisma para interpretar um personagem com aparência doente e exausta.

Baseado em fatos reais, o longa narra a história do agente do FBI Terry Husk, vivido por Jude Law, que persegue o neonazista Bob Mathews. O personagem de Husk foi construído com base em vários agentes reais do FBI, e não em uma única pessoa.

“Eu estava tentando montar o DNA desse homem, mas faltava algo fisicamente. Isso aconteceu quando fiquei doente e estava extremamente cansado. Nosso diretor, Justin Kurzel, viu algo em mim em um dia em que eu estava espirrando e tossindo muito. Ele disse: ‘É isso. Esse é o homem'”, contou o ator à revista Hello!. Jude Law também adicionou à personagem uma condição médica que causa sangramentos no nariz periodicamente, além de um bigode que muitos consideraram pouco atraente.

