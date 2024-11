A Influência dos Artistas e Influencers na Divulgação de Plataformas de Jogos

Nos últimos anos, o crescimento das plataformas de jogos e apostas online no Brasil tem sido impulsionado por uma série de influenciadores e artistas, que promovem essas plataformas para milhões de seguidores nas redes sociais. Com promessas de “ganhos rápidos” e de transformar o dinheiro em lucros significativos, muitos desses, que conquistaram fama a partir de comunidades periféricas, incentivam seus fãs a apostarem sem expor os riscos reais. Essa prática, que se dirige principalmente às comunidades de baixa renda, tem resultado em um aumento de endividamento entre as famílias mais vulneráveis, onde uma grande parte dos recursos financeiros vem de programas sociais, como o Bolsa Família.

Essa publicidade massiva que chega aos mais humildes, usando a imagem de figuras de sucesso como os Artistas e Influencers digitais, cria uma armadilha financeira. Enquanto esses artistas ampliam seus ganhos pessoais com essas parcerias, parte de seus seguidores acaba ficando cada vez mais presa a dívidas, em um ciclo de perda e desespero.



Reprodução/Internet



A Expansão das Apostas Online nas Periferias e o Papel dos Artistas.

Com o crescimento das plataformas de jogos online, a internet se tornou um veículo de divulgação altamente eficiente, uma vez que os Artistas detêm um poder de influência gigantesco entre jovens e adultos das periferias. Muitos desses Artistas, vindos de realidades semelhantes às de seus seguidores, conseguem criar uma forte identificação com a comunidade, o que facilita a aceitação e o engajamento nas plataformas que promovem.

Por meio de vídeos e stories no Instagram e TikTok, os Artistas muitas vezes exibem “resultados” das apostas, mostrando cifras altas que supostamente ganharam. A mensagem é clara: “se eu consegui, você também pode”. Esse apelo emocional, combinado com a promessa de lucros rápidos, faz com que muitas pessoas invistam sem uma real noção dos riscos envolvidos. Em comunidades onde as oportunidades financeiras são limitadas, essa promessa torna-se ainda mais atraente — e perigosa.



Reprodução/Internet

O Ciclo de Endividamento e o Uso de Auxílios Sociais para Apostar

A realidade das plataformas de apostas é que a maioria dos usuários perde dinheiro, principalmente quando o acesso a informações sobre os riscos é limitado. Para as famílias mais vulneráveis, essa prática rapidamente se torna um ciclo de endividamento. Incentivadas por Artistas que se posicionam como exemplos de sucesso, muitas dessas pessoas gastam uma parte importante do seu orçamento — que em muitos casos inclui benefícios como o Bolsa Família — tentando multiplicar seu dinheiro.

Para esses apostadores, o jogo, que parecia uma solução rápida para problemas financeiros, logo se transforma em um ciclo de perda, onde o desespero por recuperar o dinheiro leva a apostas ainda maiores e a um endividamento crescente. Esse fenômeno atinge diretamente as comunidades mais humildes, onde falta educação financeira e os recursos são extremamente escassos. Com isso, famílias que já viviam em situação de vulnerabilidade acabam perdendo ainda mais.



Reprodução/Internet

Uma Influência de Dois Lados

É importante reconhecer que muitos dos Artistas que promovem essas plataformas vêm de contextos semelhantes aos de seus seguidores. Eles passaram por dificuldades e, em grande parte, ainda enfrentam os desafios típicos das periferias. No entanto, ao aceitar a responsabilidade de influenciar um público tão vasto, esses artistas precisam estar conscientes do impacto de suas mensagens.

Alguns dos principais Artistas, conhecidos nacionalmente, têm contratos altamente lucrativos para promover plataformas de apostas e jogos. Em vez de usarem essa influência para conscientizar sobre os riscos, acabam ajudando a alimentar um ciclo de perda e endividamento. Para muitos desses Artistas, o que importa é o lucro pessoal, e não o efeito que suas ações têm na vida de seus seguidores. Isso revela uma falta de responsabilidade social, pois, ao impulsionar essas plataformas, acabam agravando a realidade econômica de pessoas que, muitas vezes, acreditam em sua palavra e os têm como exemplo de superação.

Texto: revistabx.com