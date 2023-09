A inspiradora trajetória de sucesso da apresentadora Doinha Prata e seu programa “EI! VC TÁ AÍ?

Doinha Prata é empresária do setor de entretenimento, produtora, compositora, Atriz, apresentadora e CEO do programa “Ei!!! Vc Tá Aí?!, transmitido às quintas-feiras, sempre às 20h30, através de lives nas suas badaladas redes sociais e na Central de Rádios Everest (FM 87.5), às quartas-feiras, às 19h30, que tem cobertura no Brasil e Moçambique.

Doinha fala de atualidades, bem-estar, saúde, arte, gastronomia, entre outros assuntos, com muita espontaneidade, alegria e um sorriso singular, que enche a tela e o coração de quem a assiste.

Doinha recebeu o Prêmio Maria Felipa 2023 pela sua contribuição à Cultura e tem feitos coberturas de grandes eventos como: África Fashion Week-São Paulo, Série Suíça 60 dias para casar, Pré-Caju, República do Reggae, um dos maiores festivais do segmento da América Latina, Carnaval de Salvador, entrega do Troféu Castro Alves, promovido pela Revista Exclusiva e muito mais.

Uma mulher inspiradora, que deixa a marca do sucesso por onde passa, com seu carisma, talento e alegria.

Mais informações no Instagram:

@eivctaaioficial