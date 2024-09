“A internet é muito volátil, não devemos acomodar”, diz Lara Santana

Natural do Espírito Santo, Lara Santana é uma talentosa atriz, criadora de conteúdo e roteirista. Com um senso de humor refinado, Lara utiliza as redes sociais para abordar situações do cotidiano de forma leve e divertida, conquistando milhares de seguidores e fãs por todo o país.

No videocast “Metrópoles + Gramado Summit Punta del Este”, Lara contou que no início produzia muitos vídeos ruins e que ficou bastante tempo fazendo conteúdos voltados para o pessoal da cidade dela. “Fui crescendo aos poucos. Hoje, trabalho com isso e sou muito grata”, comemorou.

A creator observou que sempre viu a marca dela como uma empresa e que sempre levou à sério o trabalho. Por isso, a atriz não desistiu até fazer dar certo.

“Acho que sempre vi como algo que queria muito fazer dar certo. A internet é muito volátil, então um negócio que está dando certo hoje daqui há uma semana ninguém mais lembra desse conteúdo, por exemplo. Não devemos acomodar”, aconselhou.

Confira a entrevista completa da jornalista Vanessa Oliveira com Lara Santana:

Metrópoles + Gramado Summit Punta del Este Esta é a 1ª temporada do videocast “Metrópoles + Gramado Summit Punta del Este”, que traz bate-papos, insights e histórias sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, marketing e vendas com personalidades dos setores. Os conteúdos são produzidos em parceria com a Clube.885, produtora e rádio.

Todos os episódios foram gravados na Gramado Summit em Punta del Este.